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Adosados en Venta en Ormylia, Grecia

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6 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
120 metros cuadrados Maisonette en venta en Sithonia, Chalkidiki 📍 Ubicación: Sithonia, Cha…
$354,213
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Venta de maisonette de 55 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonette tiene 2 ni…
$226,639
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Se vende casita de 180 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki .La casita tiene 3 niveles. …
$200,720
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 3
Área 92 m²
Venta en construcción maisonette de 92 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$340,044
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 3
Área 95 m²
Venta en construcción maisonette de 95 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 2…
$324,695
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 2
Área 87 m²
Venta en construcción maisonette de 87 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$312,888
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