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Adosados en Venta en Litochoro, Grecia

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4 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 184 m²
Venta de maisonette de 184 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$377,827
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta de maisonette de 90 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nivel…
$265,221
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 181 m²
Venta de maisonette de 181 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 4 nive…
$230,238
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TekceTekce
Adosado Adosado 5 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 5
Área 188 m²
Venta de maisonette de 188 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$198,359
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