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Adosados en Venta en Peristasi, Grecia

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4 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 156 m²
Venta de maisonette de 156 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$236,142
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 232 m²
Venta de maisonette de 232 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$206,624
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Adosado Adosado en Peristasi, Grecia
Adosado Adosado
Peristasi, Grecia
Área 190 m²
Venta zona adosada de 190 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El adosado se encuentra e…
$338,475
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado en Peristasi, Grecia
Adosado Adosado
Peristasi, Grecia
Área 280 m²
Se vende casita de 280 metros cuadrados en la costa olímpica . La casita tiene un nivel
$531,319
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