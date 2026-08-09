Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Epanomi
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Epanomi, Grecia

;
Adosado Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 4
Área 176 m²
Venta de maisonette de 176 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$153,492
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 3
Área 109 m²
Venta de maisonette de 109 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$106,670
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$152,386
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 2 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 2
Área 150 m²
Se vende casita de 150 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casita tiene 3 nive…
$212,528
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 3
Área 108 m²
Se vende casita de 108 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene 2 nive…
$377,827
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 4
Área 177 m²
Venta de maisonette de 177 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$152,318
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 5 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 5
Área 185 m²
Venta de maisonette de 185 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$318,791
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 7 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Epanomi, Grecia
Habitaciones 7
Área 185 m²
For sale a 3-storey maisonette of 185 m² in Epanomi.
$270,541
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Epanomi, Grecia
Habitaciones 4
Área 100 m²
For sale a 2-storey maisonette of 100 m² in Epanomi
$148,280
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir