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Adosados en Venta en Korinos, Grecia

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 270 m²
Se vende casita de 270 metros cuadrados en la costa olímpica .La casita tiene 3 niveles. El …
$295,177
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Adosado Adosado en Korinos, Grecia
Adosado Adosado
Korinos, Grecia
Área 210 m²
En venta en construcción casita de 210 metros cuadrados en la costa olímpica .La casita tien…
$129,878
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 210 m²
Venta de maisonette de 210 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 3 nive…
$236,142
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