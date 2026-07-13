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Adosados en Venta en Oraiokastro, Grecia

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8 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$312,888
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Adosado Adosado en Oreokastro Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Oreokastro Municipality, Grecia
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$324,695
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 5
Área 172 m²
Se vende casita de 172 metros cuadrados en Salónica .La casita tiene 3 niveles. El primer pi…
$354,213
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Value OneValue One
Adosado Adosado 3 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 182 m²
Venta de maisonette de 182 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$277,467
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Adosado Adosado en Oreokastro Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Oreokastro Municipality, Grecia
Área 190 m²
Venta casa unifamiliar sin terminar 190 metros cuadrados en un terreno 1004 metros cuadrados.
$135,781
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Adosado Adosado en Oreokastro Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Oreokastro Municipality, Grecia
Área 115 m²
Venta: una maisonette con una superficie total de 114,91 metros cuadrados, que consta de una…
$159,396
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$590,354
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta de maisonette de 240 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$491,303
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Parámetros de las propiedades en Oraiokastro, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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