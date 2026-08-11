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Adosados en Venta en Neoi Epivates, Grecia

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 3
Área 101 m²
Venta de maisonette de 101 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$305,581
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 3
Área 128 m²
Venta en construcción maisonette de 128 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
$460,476
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 4
Área 165 m²
Venta de maisonette de 165 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$425,055
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