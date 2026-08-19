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Villas en venta en Grad Supetar, Croacia

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19 propiedades total found
Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Encantadora villa con piscina en primera línea del mar cerca de la ciudad de Splitska en Bra…
$1,48M
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Villa en Grad Supetar, Croacia
Villa
Grad Supetar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
¡El precio cayó! Precio antiguo fue 1 750 000 eur, nuevo precio es 1 550 000 eur!Idealmente …
$1,77M
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Villa en Mirca, Croacia
Villa
Mirca, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
El precio bajó de 1 455 000 eur a 1 000 000 eur!Authentic Dalmatian House con piscina y pote…
$1,14M
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Villa en Grad Supetar, Croacia
Villa
Grad Supetar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Magnífica villa de diseño moderno de una ubicación excepcional en la pequeña ciudad costera …
$1,49M
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Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Moderna villa mediterránea en venta en Brač Island – 180m del marDescubra esta impresionante…
$1,62M
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Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Situado entre pinos por encima de una tranquila cala Adriática en Splitska en la isla de Bra…
$798,639
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TekceTekce
Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Fantástica villa nueva ultramoderna de la más alta calidad con vistas panorámicas al mar en …
$2,88M
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Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 120 m²
BRAČ ISLAND, SPLITSKA – Modern Sea View Villa con Piscina, Roof Terrace and Garden, ¡A poca …
$694,469
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Villa en Grad Supetar, Croacia
Villa
Grad Supetar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Nueva oferta destacada en la primera línea al mar en Supetar, Isla de Brac!Maravillosa playa…
$2,46M
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Villa en Grad Supetar, Croacia
Villa
Grad Supetar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 130 m²
BRAČ ISLAND – Authentic Brač Stone Villa con Piscina, Olive Grove y 2,130 m2 Terreno privado…
$1,04M
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Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Maravillosa villa en primera línea al mar en la isla en Brac a sólo 10 km del ferry Supetar-…
$2,77M
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Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
BRAČ ISLAND, SPLITSKA – Modern Family Villa con piscina, terraza y vistas al mar, ¡a poca di…
$925,958
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Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
$2,78M
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 10 habitaciones en Splitska, Croacia
Villa 10 habitaciones
Splitska, Croacia
Habitaciones 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 244 m²
Brač, Splitska Newly built, luxurious villa with pool, 244 m2 of living space on a 548 m2 p…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Splitska, Croacia
Villa 4 habitaciones
Splitska, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Brač, Splitska, beautiful villa of 136 m2 on a plot of 343 m2.On the ground floor there is a…
$599,805
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Villa 5 habitaciones en Splitska, Croacia
Villa 5 habitaciones
Splitska, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Brač, Splitska, a beautiful villa of 150 m2 of living space with a swimming pool on a plot o…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Splitska, Croacia
Villa 4 habitaciones
Splitska, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 205 m²
Brač, Splitska, A beautiful villa with a pool of 205 m2 located on a plot of 420 m2. O…
$830,499
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Villa 4 habitaciones en Splitska, Croacia
Villa 4 habitaciones
Splitska, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 229 m²
Brač, Splitska, villa with an area of ​​229 m2, on two floors, on a plot of land of 425 m2.O…
$922,776
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Villa 4 habitaciones en Splitska, Croacia
Villa 4 habitaciones
Splitska, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 188 m²
Brač, Splitska, beautiful villa of 188 m2, on two floors, on a plot of land of 411 m2.On the…
$761,290
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