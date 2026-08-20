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Villas en venta en Nin, Croacia

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5 propiedades total found
Villa en Nin, Croacia
Villa
Nin, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Hermosa villa moderna con elementos de piedra tradicionales en un pequeño y tranquilo lugar …
$1,14M
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Villa en Nin, Croacia
Villa
Nin, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Exquisita villa de primera línea en la zona de Nin, arquitectura contemporánea y diseño - ju…
$2,52M
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Villa en Nin, Croacia
Villa
Nin, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 264 m²
Impresionante villa contemporánea en la primera línea al mar!En el pintoresco pueblo cerca d…
$2,46M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Nin, Croacia
Villa
Nin, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Villa en la primera línea al mar en la zona de Zadar! ¡Excelente oferta!Ubicado a lo largo d…
$1,03M
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Villa en Nin, Croacia
Villa
Nin, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 197 m²
Villa única frente al mar ultramoderna en la zona de Zadar en Nin!Es la perspectiva contempo…
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