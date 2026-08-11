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Villas en venta en Grad Rijeka, Croacia

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44 propiedades total found
Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 297 m²
Villa de lujo moderna con vista al mar panorámico y Garaje – Kostrena, Rijeka Riviera, a sól…
$1,79M
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Villa pareada de lujo Kostrena es una antigua ciudad costera popular, mencionada por primera…
Precio en demanda
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Explora una oportunidad única de propiedades inmobiliarias de lujo en la región de Kvarner c…
$822,647
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Villa en Kostrena con magníficas vistas al mar y piscina!Superficie total nosotros 250 metro…
$1,54M
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
KRALJEVICA - Chalet pareado de 151 m2 con piscina, a solo 200 metros del marEstamos exclusiv…
$606,135
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Nueva villa en Hreljin, Bakar - bastante una pieza de arte moderno de la arquitectura!Nos co…
$1,69M
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Villa con piscina y vistas panorámicas al mar en Rijeka, MartinkovacLa proximidad de la carr…
$1,22M
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
Esta propiedad premium ofrece una villa de diseño de decoración exclusiva en venta en Krasic…
$903,484
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 213 m²
Exclusiva 213 metros cuadrados. Villa con piscina infinita, garaje, jardín y vista panorámic…
$1,25M
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Villa de lujo con vistas al mar en Kraljevica, Šmrika, en las afueras de Rijeka!El área tota…
$1,06M
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Villa familiar con piscina, vistas panorámicas al mar y dos apartamentos en Kostrena cerca d…
$1,77M
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 463 m²
Hermosa villa de primera línea en Kraljevica!Situado en la primera línea de construcción al …
$2,40M
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Hermosa casa de invierno en Mrkopalj, Gorski Kotar con vistas al valle!En el corazón del pin…
$628,411
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Estamos facilitando la venta de una rara casa unifamiliar dentro de los límites de la ciudad…
Precio en demanda
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
KASTAV – Casa de vacaciones con Espaciosa tierra del edificio, piscina y potencial de invers…
Precio en demanda
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 260 m²
Venta de una maravillosa villa única situada en Ravna Gora, en el corazón de Gorski Kotar. S…
Precio en demanda
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Impresionante villa en la primera línea del mar en el suburbio de Rijeka! Lugar de élite, ju…
Precio en demanda
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Lujo chalet de invierno con piscina cubierta en el corazón de la naturaleza de Gorski Kotar …
$726,218
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 313 m²
ADRIONIKA se complace en presentar villa moderna de lujo en Glavani,Kostrena con increíbles …
$1,56M
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 422 m²
Impresionante propiedad en Martinkovac sobre Rijeka con fantásticas vistas al mar!La distanc…
$1,35M
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
¡Con descuento!Precio antiguo es 1 mio euro, nuevo precio es 900 000 eur!Fantástica villa en…
$1,04M
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Villa independiente con piscina a 200 metros del mar en Kraljevica, Rijeka!Villetta de 151 m…
$674,113
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Exclusiva finca frente al mar presenta una villa de lujo frente al mar en venta en la zona d…
$4,12M
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 313 m²
Lujosa villa en Kostrena (zona Glavani) con impresionante vista panorámica de 360 grados!¡Po…
$1,56M
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 8
Área 400 m²
Villa de lujo maciza con piscina y hermosas vistas al mar!Esta maravillosa villa situada en …
Precio en demanda
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Villa con piscina en venta en uno de los lugares más pintorescos de Gorski Kotar, cerca del …
$716,658
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 220 m²
Villa de madera de cuento de hadas con piscina y bienestar en Gorski Kotar!La villa de 220 m…
$994,031
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Hermosa villa moderna en la segunda línea de casas en la calle de millonarios en Kostrena!¡S…
$2,19M
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 792 m²
Excepcional Propiedad Privada en Croacia con dos casas, piscina y proyecto de construcción a…
$788,897
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 7
Área 750 m²
Villa de lujo con piscina en venta en Rijeka! Maravilloso Vistas!Una impresionante villa est…
$3,37M
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Parámetros de las propiedades en Grad Rijeka, Croacia

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