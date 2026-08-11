Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Crikvenica
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Grad Crikvenica, Croacia

;
Crikvenica
35
Villa Borrar
Eliminar
43 propiedades total found
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Situado en un bolsillo sereno de Crikvenica, esta villa declarada con una piscina privada y …
$1,02M
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Ofrecemos una hermosa villa moderna de 280 metros cuadrados situado en una parcela de 600 me…
$1,31M
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Maravillosa villa en 1500 metros cuadrados de tierra en la zona de Crikvenica, cca. 4 km del…
$914,920
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Crikvenica – Bribir, villa moderna con piscina privada en construcción. Esta elegante propie…
$971,180
Dejar una solicitud
Villa en Dramalj, Croacia
Villa
Dramalj, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Villa perfecta con vistas panorámicas al mar y piscina en Dramalj, a menos de 1 km del mar.E…
$652,005
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Exclusiva villa con vistas panorámicas al mar en Crikvenica cca. 600 metros del mar!Es una d…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 188 m²
CENTRE CRIKVENICA – Villa moderna de nueva construcción con piscina, proximidad al mar y est…
$969,467
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Villa de lujo con piscina en Jardanovo, a 600 metros del mar.El área total es de 95 metros c…
$651,262
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Lujoso chalet pareado con vistas panorámicas al mar en Crikvenica como parte del glamoroso c…
$1,04M
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 340 m²
Authentic villa completamente reformada en Bribir cerca de Crikvenica!Verdadera impresión de…
$865,331
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 396 m²
Villa de diseño moderno impresionante en Jadranovo, con vistas panorámicas al mar Adriático,…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Villa de piedra de lujo con piscina climatizada en Jadranovo!Esta villa de piedra maciza de …
$1,96M
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Área 232 m²
¡Con descuento! Precio cayó de 2,5 mio euro a 1,8 mio euro!¡Gran oportunidad!Hermoso anciano…
$2,06M
Dejar una solicitud
Villa en Dramalj, Croacia
Villa
Dramalj, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 185 m²
Villa con piscina y vistas panorámicas al mar en Crikvenica!El área total es de 185 metros c…
$949,230
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Precio cayó de 1 700 000 eur a 1 650 000 eur!Impresionante villa moderna en una excelente ub…
$1,88M
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Villa moderna con piscina y vistas panorámicas en Crikvenica, a solo 1 km de la playa!Situad…
$1,50M
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 197 m²
Una villa con piscina y una hermosa vista del mar en Crikvenica a solo 700 metros del mar! E…
$1,11M
Dejar una solicitud
Villa en Dramalj, Croacia
Villa
Dramalj, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 175 m²
Villa de nueva construcción con piscina en Dramalj, Crikvenica, a 400 metros del mar solamen…
$971,180
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 600 m²
Excepcional finca en las colinas encima de Crikvenica con hermosas vistas al mar distantes!Z…
$2,02M
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Descubra esta exquisita casa con una lujosa piscina, situada sobre Crikvenica, con un genero…
$2,12M
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 283 m²
Villa de lujo en Crikvenica con piscina climatizada y vistas panorámicas del mar y la bahía …
$1,46M
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 345 m²
En una ubicación idílica, enclavada dentro de una tranquila calle sin salida, donde las vivi…
$1,65M
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Situado en una colina pintoresca por encima de la Riviera Crikvenica, esta excepcional villa…
$1,05M
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Lujoso chalet pareado con vistas panorámicas al mar sobre Crikvenica, cca. 1,5 km de las pla…
$1,05M
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 390 m²
Maravillosa villa en Crikvenica, con vistas panorámicas al mar, a 600 metros de las playas s…
$1,89M
Dejar una solicitud
Villa en Dramalj, Croacia
Villa
Dramalj, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
CRIKVENICA / DRAMALJ – Villa de lujo aislada con piscina climatizada, zona de bienestar y ma…
$1,27M
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Crikvenica – Bribir, villa de lujo moderna con piscina en construcción. Esta villa contempor…
$971,180
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Esta impresionante villa moderna de una sola planta en venta está situada en una ubicación e…
$1,54M
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Villa moderna con vistas panorámicas al mar en la zona de Crikvenica, a 1,5 km de las playas…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 585 m²
Impresionante villa en Crikvenica con magníficas vistas al mar, cca. 500 metros del mar!El á…
$2,51M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Grad Crikvenica, Croacia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir