Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Opcina Tar Vabriga
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Opcina Tar Vabriga, Croacia

;
Villa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Villa en Vabriga, Croacia
Villa
Vabriga, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
$722,437
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Vabriga, Croacia
Villa 4 habitaciones
Vabriga, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
www.biliskov.com ID: 13771 Istria, Poreč, proyecto de villas de lujo. Villa de lujo con una …
$1,61M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Vabriga, Croacia
Villa 4 habitaciones
Vabriga, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
www.biliskov.com ID: 13803 Istria, Poreč, proyecto de villas de lujo. Villa de lujo con una …
$1,33M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa 5 habitaciones en Frata, Croacia
Villa 5 habitaciones
Frata, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 203 m²
www.biliskov.com ID: 13773 Istria, Poreč, proyecto de villas de lujo. Villa de lujo con una …
$1,85M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Frata, Croacia
Villa 4 habitaciones
Frata, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
www.biliskov.com ID: 13770 Istria, Poreč, proyecto de villas de lujo. Villa de lujo con una …
$1,50M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Opcina Tar Vabriga, Croacia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir