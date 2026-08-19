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Villas en venta en Opcina Solta, Croacia

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7 propiedades total found
Villa en Necujam, Croacia
Villa
Necujam, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 230 m²
Propiedad rara en la primera línea de la isla de Solta - villa con parcela de 2000 m2!Situad…
$1,58M
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Villa en Grohote, Croacia
Villa
Grohote, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Villa única moderna en la primera línea al mar en la isla Solta!Villa está en la etapa final…
Precio en demanda
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Villa en Necujam, Croacia
Villa
Necujam, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 254 m²
Un nuevo complejo de primera fila de lujo rodeado de naturaleza mediterránea prístina en la …
$1,72M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Necujam, Croacia
Villa
Necujam, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 278 m²
Villa de lujo en venta en Isla Šolta – Exclusiva propiedad Vista Mar en Dalmacia!Unique Aura…
$1,39M
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Villa en Necujam, Croacia
Villa
Necujam, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 230 m²
Turn-Key Luxury Seaview Villa en venta en Šolta Island – ¡Solo a 80 metros del mar!Exclusiva…
$925,958
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Villa en Necujam, Croacia
Villa
Necujam, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 828 m²
Fascinatung 1st line villa moderna como parte de un nuevo complejo de lujo rodeado de natura…
$4,46M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Necujam, Croacia
Villa
Necujam, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Villa de estilo moderno en un entorno sereno en Šolta, aproximadamente a 1 km del mar!Ubicad…
$2,29M
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