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Villas en venta en Grad Vodice, Croacia

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11 propiedades total found
Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 530 m²
Una lujosa villa construida en Vodice cerca de Šibenik, situada en la primera línea al mar, …
$3,60M
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Villa en Srima, Croacia
Villa
Srima, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Precio cayó de 999 999 eur a 950 000 eur!Descubra esta villa cautivadora, una exquisita mezc…
$1,09M
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Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Villa urbana independiente de lujo a sólo 400 metros del mar y la playa, en el corazón de Vo…
$857,738
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
Villa pareada de lujo en construcción con vistas panorámicas al mar y las islas en el popula…
$761,492
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Villa en Srima, Croacia
Villa
Srima, Croacia
Dormitorios 3
Área 163 m²
Descripción del objeto: En la popular ubicación al lado del mar de Srima, se está construyen…
$558,306
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 391 m²
Hermosa villa moderna en la fase inicial de construcción situada en una ubicación tranquila …
$1,57M
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TekceTekce
Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Hermosa villa en Vodice zona con maravillosas vistas al mar!Ubicado en la cima de una serena…
$1,60M
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Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 377 m²
Villa de lujo en Vodice a solo 700 metros del mar con increíbles vistas al mar como parte de…
$1,57M
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Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Una obra maestra arquitectónica a sólo 500 metros del mar en Vodice superpopular no lejos de…
$1,09M
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Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Villa extravagante en venta en Vodice a sólo 900 metros del mar y el centro de la ciudad!Vod…
$1,10M
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Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Amplia villa para una gran familia o una propiedad turística en venta en Vodice con gran pan…
$1,15M
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