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Villas en venta en Opcina Okrug, Croacia

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3 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Villa 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Okrug, Okrug Gornji, chalet independiente de aprox. 200 m2 en 3 plantas, en una parcela de 4…
$1,10M
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Villa 5 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Villa 5 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 3
Vendemos una villa de lujo en Okrug Gornji en la isla de Čiovo en una ubicación privilegiada…
$1,82M
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Villa en Okrug Gornji, Croacia
Villa
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 3
Vendemos una nueva villa de lujo con piscina en Okrug Gornji, isla de Ciovo, lado sur. Está …
$1,56M
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Parámetros de las propiedades en Opcina Okrug, Croacia

con Garaje
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con Terraza
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con Piscina
Baratos
De lujo
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