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Villas en venta en Grad Porec, Croacia

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264 propiedades total found
Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Hermosa villa en la zona de Poreč, a 3 km del mar y las playas!El área total es de 140 metro…
$972,103
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 266 m²
Amplia propiedad en Porec area cca. A 3 km de las playas del estadio ROH-BAU.Edificio de 226…
$1,21M
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Villa con piscina rodeada de naturaleza y vegetación pertenece a una pequeña comunidad de nu…
Precio en demanda
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Visnjan Istria casa de piedra rústica en venta con piscina, garaje y gran terreno representa…
$771,231
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
Esta exclusiva villa moderna con piscina en la zona de Sveti Lovreč representa una gran opor…
$771,231
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Bonita villa cerca de Porec, a 4 km del mar, está en venta!El área total es de 165 metros cu…
$659,341
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TekceTekce
Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Encantadora villa de piedra con piscina en venta en Sveti Lovreč, a solo 12 km de las playas…
$1,35M
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 189 m²
Casa con hermosa piscina en Poreč!El área total es de 189 metros cuadrados. Parcela terrestr…
$914,052
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Área 100 m²
New townhouse on the Croatian coast We present to your attention an exceptional opportunity…
$584,079
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Vizinada Istria Casa mediterránea en venta con piscina y vistas panorámicas representa una o…
$796,368
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Situado en una colina con impresionantes vistas de campos rodantes, viñedos, olivares y el m…
$663,317
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 380 m²
Dos villas con piscina compartida en Bonaci, zona de Porec!Las villas tienen una superficie …
$1,03M
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 585 m²
Palazzo de piedra de lujo con piscina en venta en Visnjan!Esta hermosa réplica de las villas…
$2,37M
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 216 m²
Villa de encanto moderno en Nova Vas, Brtonigla, en construcción!El área total es de 216 met…
$1,37M
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Encantadora villa con piscina privada rodeada de naturaleza y paz, a sólo 11 km del mar y la…
$651,262
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
Casa de diseño atractivo con piscina en la zona de Porec!El área total es cca. 212 metros cu…
$948,329
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Nueva villa en construcción en Poreč para estar lista a finales de 2024, la construcción com…
$817,710
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 198 m²
Villa de diseño tradicional en Višnjan, a 16 km del mar!El área total es de 198 metros cuadr…
Precio en demanda
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Villa nueva con piscina en Višnjan cerca de Porec!La villa consta de una planta baja y una p…
$1,49M
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Villa en Baderna, Croacia
Villa
Baderna, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
ISTRIA, POREČ – Casa familiar con dos apartamentos y amplio jardín, a sólo 10 km del mar – Z…
$794,082
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 157 m²
Condominio de lujo de varias villas con piscinas ofrecen una villa SMART HOME en construcció…
$648,574
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
POREC - Casa Mediterránea con Piscina, a 5 km del Mar!Living Area: 172 m2 Superficie: 778 m2…
$760,528
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Villa en construcción con dos apartamentos y una piscina en la zona de Poreč!Es una villa ro…
$754,954
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 251 m²
Se ofrece una villa premium con piscina privada situada a 12 km del mar en venta, con 251 me…
$1,05M
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 255 m²
Villa de diseño minimalista en Poreč, a menos de 1 km del mar con vistas al mar!Es una de la…
$1,54M
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 306 m²
Villa de lujo en construcción con vistas al mar en la zona de Kastelir cerca de Porec superp…
$2,23M
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
En Poreč, a solo 7 km del mar, una hermosa villa con piscina y un amplio patio está en venta…
Precio en demanda
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Fabulosa villa con piscina en Višnjan, zona de Porec!Arquitectura de la villa se parece a Eu…
Precio en demanda
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Nueva villetta con piscina en venta en Porec area, cca. A 3 km del mar.Es parte de un edific…
$1,03M
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Villa moderna con piscina en Sveti Lovrec cerca de Porec!Es una villa moderna con piscina ba…
Precio en demanda
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