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Villas en venta en Grad Vodnjan, Croacia

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22 propiedades total found
Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 306 m²
Villa de lujo en construcción con vistas panorámicas en la zona de Vodnjan no lejos de Pula!…
Precio en demanda
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 161 m²
Esta moderna villa de nueva construcción en la pintoresca zona de Galižana cerca de Vodnjan …
$752,341
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 174 m²
Villa nueva brillante en la zona de Vodnjan!Sólo un tiro de piedra de la ciudad de Vodnjan s…
$857,738
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 460 m²
Hermosa villa de lujo con olivar de 5800 metros cuadrados en la zona de Vodnjan!Esta magnífi…
$2,29M
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 3
Área 242 m²
Amplia villa en venta en Galizana con vistas al mar distantes!Las playas están a 4,5 km.El e…
$1,10M
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Moderno, de alta calidad Villa de un piso en un complejo privado en el área de Vodnjan!Esta …
$877,490
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 297 m²
Impresionante villa en construcción en la zona de Vodnjan con vistas al mar Adriático y las …
$1,89M
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Villa de lujo en construcción dentro de nuevo complejo moderno en la zona de Vodnjan.Complej…
Precio en demanda
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Villa contemporánea con piscina climatizada, sauna, jacuzzi, lujosamente amueblada en la zon…
$949,230
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Villa moderna en la etapa final de construcción, con piscina, rodeada de naturaleza en la zo…
$784,982
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Villa de lujo en construcción con vista al mar en Vodnjan, con el complejo de varias villas …
Precio en demanda
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Hermosa Villa con Piscina y Jardín en Vodnjan – 3.500 Medidores del MarSituado en una zona t…
$908,596
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Villa de lujo moderno en Vodnjan, una oportunidad de bienes raíces premium en el sur de Istr…
$960,682
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 394 m²
Impresionante villa de lujo de nueva construcción en la zona de Vodnjan!Villa está situado c…
Precio en demanda
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Villa con piscina en Vodnjan!Superficie total es de 160 m2. Parcela de tierra es de 649 m2.E…
Precio en demanda
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Villa de lujo con piscina climatizada en venta cerca de Vodnjan!Situado cerca de la encantad…
$771,964
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Permítanos presentarles una villa más moderna, situada en un tranquilo barrio residencial de…
Precio en demanda
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 240 m²
Moderna villa familiar de 240 m2 en 1553 metros cuadrados de terreno en la zona de Vodnjan, …
$594,134
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Impresionante villa con piscina en la zona de Vodnjan!La superficie total es de 250 metros c…
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Villa de piedra con vistas al mar!Gracias a una rica historia cuyos rastros se pueden encont…
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 306 m²
Esta espectacular propiedad inmobiliaria ofrece una villa de diseño excepcionalmente brillan…
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Villa en Galizana, Croacia
Villa
Galizana, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Descubrir la propiedad perfecta en Croacia para la venta significa encontrar una propiedad q…
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