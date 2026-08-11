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Villas en venta en Grad Sibenik, Croacia

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11 propiedades total found
Villa en Grad Sibenik, Croacia
Villa
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 427 m²
Experimente la última costa de lujo que vive en Sevid con esta extraordinaria villa de diseñ…
$3,75M
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Villa en Grad Sibenik, Croacia
Villa
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Una acogedora villa en el complejo de baja altura de Sevid entre Trogir y Rogoznica, en el b…
$719,956
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Villa en Zaboric, Croacia
Villa
Zaboric, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Encantadora villa dentro de los pinos justo en la playa, con posibilidad de amarrar un yate!…
Precio en demanda
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Villa en Grad Sibenik, Croacia
Villa
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 006 m²
¡El precio está ajustado! Precio viejo era 5,3 mio euro, nuevo precio es 4,5 mio euro!¡Inmue…
$5,19M
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Villa en Grad Sibenik, Croacia
Villa
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Dos posibilidades - comprar tierra en el centro de Sibenik o villa con piscina!¡A solo 500 m…
$749,954
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Villa en Grad Sibenik, Croacia
Villa
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Gran oferta con fantásticas vistas al mar!Una villa de lujo moderna con piscina en la ciudad…
$923,020
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Villa en Zaboric, Croacia
Villa
Zaboric, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 120 m²
Fantástico 1a línea de casa justo enfrente de la playa maravillosa!Ofrecemos una impresionan…
$2,17M
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Villa en Grad Sibenik, Croacia
Villa
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
¡Con descuento! Precio antiguo es 1 590 000 eur, nuevo precio es 1 250 000 eur!Una hermosa v…
$1,43M
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Villa en Grad Sibenik, Croacia
Villa
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Villa de piedra notable con vigas marinas y piscina en la isla de Murter (en realidad peníns…
$980,709
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Villa en Grad Sibenik, Croacia
Villa
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Magnífica villa de lujo con piscina a 40 m del mar en la zona de Razanj cerca de Rogoznica, …
$1,43M
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Villa 7 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Villa 7 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 000 m²
www.biliskov.com  ID 13525-1 Šibenik - first row to the sea! Luxury detached villa of 1,00…
$5,65M
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