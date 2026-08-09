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Villas en venta en Grad Makarska, Croacia

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Makarska
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Makarska rivijera
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29 propiedades total found
Villa en Veliko Brdo, Croacia
Villa
Veliko Brdo, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Cuatro villas supermodernas con piscinas en Makarska riviera con vistas panorámicas al mar!¡…
$1,38M
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Villa en Opcina Podgora, Croacia
Villa
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 302 m²
Fenomenal moderna villa elegante en una atractiva ubicación en el complejo turístico de la é…
$2,20M
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Una nueva villa extraordinariamente atractiva de diseño moderno con una vista panorámica de …
$1,48M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 6
Área 900 m²
Descripción del objeto: En una ubicación tranquila y buscada cerca del centro de Makarska, h…
$1,36M
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Descripción del sitio: En un lugar tranquilo con vistas impresionantes, se creó una casa que…
$1,26M
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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Villa en Veliko Brdo, Croacia
Villa
Veliko Brdo, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Maravillosa villa de nueva construcción con piscina en el distrito de Veliko Brdo de la famo…
$865,331
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Villa en Opcina Podgora, Croacia
Villa
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Absolutamente único - impresionante villa nueva dentro de nuevo condominio en Baska Voda, a …
$2,54M
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Villa en Opcina Podgora, Croacia
Villa
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 254 m²
Elegante villa moderna de estilo cúbico con piscina en la aldea de Bast, Baška Voda, cca. 25…
$799,412
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 6
Área 409 m²
Una nueva villa impessive con vistas al mar en la zona de Veliko Brdo en Makarska, cca. 900 …
Precio en demanda
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Villa recientemente construida con piscina y jacuzzi en una colina sobre Makarska con maravi…
$1,06M
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Villa en Opcina Podgora, Croacia
Villa
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 181 m²
Villa de rara belleza en Brela a sólo 250 metros de maravillosas playas, dentro de pinos, co…
Precio en demanda
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Elegante villa mediterránea con piscina climatizada y vistas panorámicas al mar en Makarska!…
$673,621
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Villa de nueva construcción con piscina en venta en la pequeña aldea de Rastovac, dentro del…
$909,202
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Increíble villa moderna en venta en Makarska a sólo 850 metros de la playa!Es lo suficientem…
$1,15M
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Villa en Opcina Podgora, Croacia
Villa
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Villa de lujo en Baška Voda cerca de la playa, con increíbles vistas al mar a sólo 150 metro…
$1,57M
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Hermosa propiedad de estilo auténtico Dalmatian a sólo 200 metros del mar, con encantadoras …
$909,202
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Villa en Veliko Brdo, Croacia
Villa
Veliko Brdo, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Una moderna villa semi-conjunta en una excelente ubicación en la zona de Veliko Brdo de Maka…
$972,103
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Villa en Veliko Brdo, Croacia
Villa
Veliko Brdo, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 500 m²
Villa de lujo en venta en Makarska con una impresionante vista al mar abierto, que ofrece la…
$1,66M
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Villa en Veliko Brdo, Croacia
Villa
Veliko Brdo, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 6
Área 417 m²
Villa moderna de nueva construcción con piscina y vistas panorámicas al mar en venta en la z…
$1,73M
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Villa en Opcina Podgora, Croacia
Villa
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 386 m²
Sensacional nueva villa de lujo con piscina en una ubicación muy deseable a 500 metros del m…
$1,77M
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Villa en Opcina Podgora, Croacia
Villa
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Villa de lujo de nueva construcción con piscina - una posición maravillosa en Baška Voda, un…
$2,70M
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Villa en Veliko Brdo, Croacia
Villa
Veliko Brdo, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Makarska, Veliko El distrito de Brdo ofrece nuevas villetas dúplex en construcción a sólo 1,…
$865,331
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Esta lujosa villa está situada en una zona excepcionalmente tranquila de Draznice cerca de M…
$800,555
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Fascinante villa ultramoderna de una atractiva ubicación en la popular ciudad turística de M…
$1,14M
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Villa en Veliko Brdo, Croacia
Villa
Veliko Brdo, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
En uno de los destinos más deseables de la costa croata, por encima de la Riviera Makarska, …
$766,246
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Excepcional villa moderna de excelente ubicación con una maravillosa vista panorámica del ma…
$1,14M
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Villa 5 habitaciones en Makarska, Croacia
Villa 5 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
www.biliskov.com  ID: 13622 Makarska, Veliko Brdo Luxury detached newly built villa with a…
$1,50M
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Villa 3 habitaciones en Makarska, Croacia
Villa 3 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
MAKARSKA, confortable apartamento de tres dormitorios y dos niveles, 90,21 m2 con una logia …
$409,482
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Villa 15 habitaciones en Makarska, Croacia
Villa 15 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 1 050 m²
www.biliskov.com  ID: 13621 Makarska, Veliko Brdo Three luxurious detached newly built vil…
$4,50M
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Parámetros de las propiedades en Grad Makarska, Croacia

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