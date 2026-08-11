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Villas en venta en Dubrovnik, Croacia

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25 propiedades total found
Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
NUEVA VILLA en alta calidad con vistas al mar en la segunda costa en el suburbio de Dubrovni…
$2,14M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 297 m²
En la isla de Šipan, en la primera línea del mar, se encuentra una meticulosa casa de piedra…
$1,03M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Nueva Villa frente al mar moderno en venta cerca de Dubrovnik – Precio excepcional!Una extra…
$2,05M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 366 m²
Absolutamente único para el mercado de Dubrovnik - 1a línea villa en Lapad Bay!Esta impresio…
$5,72M
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Villa en Mokosica, Croacia
Villa
Mokosica, Croacia
Área 250 m²
Villa frente al mar para la reconstrucción en Dubrovnik – Primera Línea al Mar con Pier Priv…
$1,50M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 25
Área 5 000 m²
Residencia exclusiva Jeque frente al mar de Lujo sin paralelo en el Adriático – ofreciendo a…
Precio en demanda
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Villa única de piedra frente al mar en una isla maravillosa cerca de Dubrovnik!Acceso direct…
$2,46M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 608 m²
¡Dos fantásticas villas modernas adjuntas en la primera línea del mar que se pueden unir!Dis…
$5,77M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Villa de piedra exquisita en venta en Dubrovnik – ¡Un Retiro de lujo costero con vistas al m…
$2,06M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Una impresionante villa de piedra con piscina está en venta, que abarca tres niveles, situad…
$4,57M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Hermosa villa aislada en una isla romántica frente a Dubrovnik, en la primera línea al mar!V…
$2,86M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 365 m²
Nueva villa ultramoderna con piscina en una de las islas Elafiti cerca de Dubrovnik con acce…
$3,98M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
La mejor villa de primera línea en Dubrovnik en venta en 2025!La propiedad tiene acceso dire…
$4,57M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 750 m²
Esta villa de primera línea absolutamente única en venta en Dalmacia del Sur representa un p…
$16,01M
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Villa en Lozica, Croacia
Villa
Lozica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
El precio se ha reducido de 3,5 millones de euros a 2,3 millones de euros!¡HOT OFFER!Una vil…
$2,70M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Impresionante villa moderna en una zona tranquila en la región de Dubrovnik a sólo 650 metro…
$2,68M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Fascinante villa de lujo con piscina en un suburbio cercano de Dubrovnik a solo 200 metros d…
$3,46M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 050 m²
Situado a sólo 300 metros de una hermosa playa, este exclusivo complejo de propiedades ofrec…
$3,37M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Maravillosa villa con piscina en Dubrovnik a solo 200 metros del mar en una tranquila calle!…
$2,14M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 9
Área 356 m²
En el tranquilo abrazo de la bahía de Dubrovnik, "Rijeka Dubrovačka", una lujosa villa de pi…
$2,86M
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Área 126 m²
Esta hermosa villa con piscina se encuentra en Orebice, en la península de Pelešac, a solo 7…
$522,860
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 6
Área 120 m²
La casa residencial se encuentra en el centro de Trstenika en la península de Pelješac, en l…
$371,812
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Villa 2 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Villa 2 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Dubrovnik, Ploče, apartamento de dos dormitorios de 90 m2 en 1/3 planta, en una antigua vill…
$553,666
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Villa 4 habitaciones en Kolocep, Croacia
Villa 4 habitaciones
Kolocep, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 309 m²
Dubrovnik, Koločep - villa exclusiva en primera fila al marVilla de lujo de 309 m2, construi…
$4,04M
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Villa 8 habitaciones en Kolocep, Croacia
Villa 8 habitaciones
Kolocep, Croacia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 726 m²
Dubrovnik, Koločep - villa exclusiva en primera fila al marVilla de lujo de 726 m2, construi…
$5,77M
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