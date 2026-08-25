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Villas en venta en Roviño, Croacia

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92 propiedades total found
Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 160 m²
El Epitome de Modern Luxury en un Green Park Oasis en Rovinj!Esta villa moderna de 160 m2, c…
$2,92M
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Impresionante chalet luminoso y luminoso en popular Rovinj - muestra única de lujo moderno!L…
$2,69M
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 139 m²
Situado en un tranquilo y hermoso asentamiento ajardinado cerca de Rovinj, esta impresionant…
$798 639
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
Un nuevo edificio moderno con piscina está en venta en el municipio de Svetvinčenat. La vill…
$1,08M
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
Villa con piscina en Sveti Petar u Šumi!El área total es de 203 metros cuadrados. Parcela te…
Precio en demanda
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Encantadora casa con vistas a la naturaleza en Jursici, Svetvincenat - 9 km del mar!A sólo 1…
$712 494
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TekceTekce
Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 420 m²
Propiedad única a sólo 900 metros del mar en la zona de Rovinj en 11000 metros cuadrados de …
$1,71M
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Villa en Rovinjsko Selo, Croacia
Villa
Rovinjsko Selo, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
En un tranquilo pueblo de Istrian cerca de Rovinj, esta hermosa villa diseñada ofrece una op…
$1,45M
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Villa elegante con comodidades premium cerca de Rovinj, CroaciaSituado a sólo 11 kilómetros …
Precio en demanda
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Un oasis de comodidad y paz en Rovinj, cca.1 km del mar!El área total es de 200 metros cuadr…
$1,14M
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 224 m²
Villa de piedra auténtica con piscina - Privacidad excepcional en una finca de 3 hectáreas!E…
$5,72M
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
Amplia villa con piscina. La villa consta de 5 dormitorios, salón, comedor, cocina y 5 baños…
$789 670
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Hermosa villa de diseño en Kanfanar a 10 km del mar! Ofrecemos una hermosa villa de diseño e…
$1,02M
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Maravillosa villa en Rovinj por un precio razonable cca. ¡800 metros del mar!El área total e…
$1,26M
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Villa moderna rústica rodeada de naturaleza en Kanfanar, cerca de Rovinj superpopular!El áre…
$1,20M
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 836 m²
Villa de lujo en venta en Rovinj Croacia, una exclusiva propiedad moderna en uno de los luga…
$4,05M
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 670 m²
Sensacional 5*** villa de diseño contemporáneo en Bale, a pocos km de Rovinj famoso!Villa se…
$4,57M
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Casa de piedra impecable con piscina en Bale!Una de las gemas más bellas de Istria es la ciu…
Precio en demanda
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Villa nueva de lujo con piscina privada cerca de RovinjDescubra la combinación perfecta de c…
$639 836
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
A sólo 9 km del mar y a solo 10 minutos en coche del centro de Rovinj, esta encantadora vill…
$636 596
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 471 m²
Un lujoso retiro con total privacidad establecido en 1.4 ha de tierra Žminj!Absolutamente im…
$2,86M
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 314 m²
No lejos de la ciudad de Kanfanar, hay una magnífica y lujosa villa en venta!La famosa ciuda…
Precio en demanda
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 239 m²
Villa en Sveti Petar u Šumi, Istria central!El área total es de 239 metros cuadrados. Parcel…
$972 103
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Moderna villa mediterránea amueblada con piscina y sauna en las inmediaciones de Rovinj supe…
$892 047
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 245 m²
BALE – Premium Casa Moderna con Piscina, 245 m2 Superficie habitable en 951 m2 Parcela, A so…
$1,35M
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Moderna y lujosa nueva construcción en una ubicación tranquila, privada con fácil acceso a t…
$972 103
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Villa moderna amueblada con piscina y Sauna en venta en Istria!Descubra una impresionante vi…
$1,01M
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 438 m²
¡Con descuento!Precio antiguo fue 1 750 000 eur, nuevo precio es 1 500 000 eur!Estamos orgul…
$1,71M
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Hermosa villa de 4 dormitorios en estilo Istrian auténtico y un jardín privado en venta. Con…
$853 241
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Rovinj Real Estate Gold: Secluded Estate with 3,140 m2 Garden and Private PoolExperimente el…
$1,21M
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