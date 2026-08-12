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Villas en venta en Grad Zadar, Croacia

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Zadar
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40 propiedades total found
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 700 m²
Villa moderna de lujo en venta en la Riviera Zadar – ¡Vida costera exclusiva!Sinopsis de la …
$9,23M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Descubra su villa de ensueño en Croacia a la venta – una impresionante villa de primera líne…
$2,80M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 425 m²
Magnífico estilo palazzo marca nueva Vvilla está situado en un pequeño pueblo, a pocos pasos…
$1,38M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Complejo de tres lujosas villas modernas con una vista sin obstáculos del mar en la zona de …
$1,15M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Hermosa villa de diseño nuevo en un pequeño pueblo de Zadar, con vistas al mar!Villas fue co…
$1,56M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 311 m²
Maravillosa villa de lujo con vistas al mar en la zona de Zadar cca a 800 metros del mar.El …
$1,49M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 450 m²
Villa moderna con piscina original cerca de Zadar en la primera línea de construcción a la p…
$1,45M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 212 m²
¡Mejor oferta!Nueva villa moderna con piscina en construcción en Zaton no muy lejos de Zadar…
$1,37M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Villa de vacaciones con piscina En Debeljak, no lejos de Sukošan y Zadar, cca. 3 km del mar.…
$588,421
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 169 m²
Esta hermosa villa vacacional se encuentra en un lugar tranquilo, a solo 4 km del lugar turí…
$865,331
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 357 m²
Introduciendo una impresionante villa de primera línea moderna en venta, situada en una ubic…
$3,37M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Venta es una fascinante villa de lujo ultramoderna situada a pocos metros del mar! La villa …
Precio en demanda
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 237 m²
Esta villa de alta tecnología de lujo se encuentra en Dalmacia, en Privlaka, en la primera f…
$4,04M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Ofrecemos una hermosa villa de piedra cerca del mar en la isla de Pašman en la primera línea…
$1,62M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
En venta es una nueva villa moderna cerca de Zadar con vistas al mar, a sólo 200 metros de l…
$1,27M
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Villa en Petrcane, Croacia
Villa
Petrcane, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 392 m²
Nueva villa con piscina en el famoso lugar turístico Petrčane cerca de Zadar!La zona de la v…
$1,05M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
Una villa de lujo está en venta en el corazón de Privlaka, una de las ciudades más atractiva…
$1,75M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 313 m²
En el pintoresco pueblo dálmata a sólo 13 km de la histórica ciudad de Zadar, una lujosa vil…
$2,57M
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Villa en Veli Iz, Croacia
Villa
Veli Iz, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 208 m²
Villa con acceso inmediato a la playa en venta en Isla Iž, Veli Iž – Retiro de lujo con pisc…
$2,02M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 355 m²
Fantástica villa moderna en Zadar a solo 180 metros del marMagnífica villa nueva con piscina…
$2,34M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Una villa moderna situada justo al lado del mar con una piscina climatizada, situada en una …
$1,70M
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Villa en Kozino, Croacia
Villa
Kozino, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Villa de lujo moderna en venta cerca de Zadar – Ubicación tranquila cerca del marDescubra es…
$1,11M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Increíble villa de tipo fortaleza con jardín cerrado y piscina, afueras de Zadar!Superficie …
$1,13M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Una hermosa villa de lujo ultramoderna en primera línea al mar, a pocos pasos del mar crista…
$3,40M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 236 m²
El complejo de 12 villas de lujo con vistas al mar abierto cerca de Zadar, cca.1 km del mar!…
Precio en demanda
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 453 m²
¡Con descuento! El precio viejo era 2,8 mio euro, nuevo precio es 2,4 mio euro!Villa de lujo…
$2,74M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 350 m²
Champaigne espumoso chalet de vacaciones de lujo en la zona de Zadar!Superficie total de est…
Precio en demanda
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 277 m²
Venta es una de las villas más atractivas de la región de Zadar, situada en una zona tranqui…
$2,23M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Nuevo complejo de 12 villas de lujo en una pendiente natural, que garantiza una maravillosa …
$1,43M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Villa contemporánea de lujo 2a fila al mar en la zona de Zadar!Es en esta zona El antiguo ba…
$3,18M
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Parámetros de las propiedades en Grad Zadar, Croacia

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