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Villas en venta en Grad Vis, Croacia

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Villa en Grad Vis, Croacia
Villa
Grad Vis, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 140 m²
Una atractiva villa con piscina situada en una hermosa ubicación en el lado sur de una de la…
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Villa en Grad Vis, Croacia
Villa
Grad Vis, Croacia
Área 240 m²
Villa en venta en Vis Island - una joya de Croacia!Elegante Villa en una serena isla Situado…
$1,11M
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Villa en Grad Vis, Croacia
Villa
Grad Vis, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 157 m²
ISLAND OF VIS, RUKAVAC – Elegante Villa independiente con piscina y vistas al mar, ¡a poca d…
$914,920
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Grad Vis, Croacia
Villa
Grad Vis, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
¡Con descuento! Precio cayó de 690 000 eur a 538 000 eur!Una encantadora villa de tres dormi…
$622,325
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Villa en Grad Vis, Croacia
Villa
Grad Vis, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 215 m²
Increíble villa frente al mar en la isla de Vis, con 2 apartamentos y preciosas terrazas con…
$1,37M
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