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Neubauwohnungen in Sincan, Türkei

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Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and services in a prestigious area, Ankara, Turkey
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Sincan, Türkei
von
$301,812
Wir bieten voll ausgestattete Apartments mit Blick auf den Wald, den See und das Tal.Die Residenz verfügt über einen Innenpool, eine Dachterrasse, einen Concierge-Service, ein Café, einen Wellnessbereich, ein Fitnesscenter, ein Yoga- und Pilates-Studio, eine Sauna und einen Massageraum, eine…
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