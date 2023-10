Karakocali, Türkei

von €209,000

Es zeichnet sich durch seine niedrigen Gebäude, Sandstrände und die reiche soziale Infrastruktur aus. Außerdem zieht die Stadtverwaltung in naher Zukunft nach Oba, um ein neues Rathausgebäude zu errichten, das dieses Gebiet für Investitionen attraktiv macht. Darüber hinaus liegt Oba ganz in der Nähe des Stadtzentrums, auf der Westseite grenzt es an Alanya, im Osten an den Bezirk Tosmur. Hier in Oba begann der Bau eines neuen, modernen Wohnkomplexes, der nur 1500 Meter vom Meer entfernt liegt. Dieses Projekt wird aus sechs 4-stöckigen Wohnblöcken bestehen, 180 Wohnungen verschiedener Layouts zu erschwinglichen Preisen, die Fläche der Wohnungen beträgt 52 m2 bis 200 m2. Schwimmbad / KinderbeckenKinderspielplatzTürkischer BadmassageraumSaunaFitnesscenterGeneratorWLAN in den öffentlichen Bereichen Überwachungskameras im gesamten Gebiet • Entfernung zum Strand: 1500 m • Entfernung zum Stadtzentrum von Alanya: 3 km • Entfernung zum Flughafen Gazipasha: 35 km Projektstart: 30.03.2021 Fertigstellung: 30.09.2023