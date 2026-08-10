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Wohnimmobilien in Silifke, Türkei

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8 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Silifke, Türkei
Villa 5 zimmer
Silifke, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 273 m²
Etagenzahl 2
Wunderschöne Villen mit Naturblick in Mersin Silifke zu verkaufen Mersin zieht mit seiner ei…
$602,332
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Wohnung 3 zimmer in Tasucu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tasucu, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 4/5
$3,33M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Catak Mahallesi, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Catak Mahallesi, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 8
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$40,222
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Wohnung 1 zimmer in Catak Mahallesi, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Catak Mahallesi, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1
Das HAUS von der SEA hat sich gelohnt. Nur 12 Wohnungen.IHRE IHRE EIGENSCHAFT MIT RISIKO ODE…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Tasucu, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tasucu, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/4
$4,07M
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Haus 3 zimmer in Silifke, Türkei
Haus 3 zimmer
Silifke, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Etagenzahl 3
Moderne Doppelhaushälften mit Gärten in Mersin Silifke Silifke ist ein wunderschöner Küstenb…
$206,879
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Doppelhaus 3 zimmer in Tasucu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Tasucu, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
$4,84M
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Villa 3 zimmer in Silifke, Türkei
Villa 3 zimmer
Silifke, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
The concept of villa 2+1 for sale in Susanoglu from Remax Loca Silifke-Atayurt Features …
$175,435
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