Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Dosemealti
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Dosemealti, Türkei

;
wohnungen
40
häuser
62
102 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Biyikli, Türkei
Villa 4 zimmer
Biyikli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Möbliertes Einfamilienhaus mit Pool in Döşemealtı, Antalya Das Viertel Kovanlık im Bezirk Dö…
$287,639
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 489 m²
Villen mit Waldblick in einem Komplex in Düzlerçamı Döşemealtı Die Villen mit Panikräumen be…
$913,324
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Stockwerk 2/2
$14,53M
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Haus in Dosemealti, Türkei
Haus
Dosemealti, Türkei
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Entdecken Sie den Charme dieser eleganten, freistehenden Villa im wünschenswerten Stadtteil …
$723,840
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
4-Schlafzimmer-Wohnungen in einem Komplex mit Pool in Altınkale Döşemealtı Die Wohnungen bef…
$327,178
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
The construction of the villa located in the Doshmealti district of Antalya was completed in…
$239,204
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 251 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen mit Sauna und Wintergarten in Altinkale in Döşemealtı Die Villen in naturve…
$521,243
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/5
Brandneue, investitionsfreundliche Wohnungen mit Pool in Döşemealtı Antalya Döşemealtı liegt…
$95,145
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit Wintergarten und privatem Pool in Döşemealtı, Antalya Döşemealtı ist …
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Dagbeli, Türkei
Wohnung
Dagbeli, Türkei
Fläche 408 m²
$4,07M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Haus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Doppelhaushälfte mit 4 Schlafzimmern, Pool und Grillplatz in Döşemealtı, Antalya Diese Doppe…
$398,857
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 254 m²
Etagenzahl 3
$20,35M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Dosemealti, Türkei
Wohnung
Dosemealti, Türkei
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
2 km vom Zentrum von Deschemalti und in der Nähe aller sozialen Annehmlichkeiten. Es liegt 4…
$722,821
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 395 m²
Etagenzahl 2
$45,34M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Asagioba, Türkei
Wohnung
Asagioba, Türkei
Fläche 680 m²
$4,65M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
$24,19M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit privatem Garten in einer Wohnanlage in Döşemealtı, Antalya Die Villa …
$517,808
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Wir präsentieren Ihnen eine Luxusvilla mit bereicherten sozialen Einrichtungen und hohem Inv…
$1,73M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 2/4
Geräumige 1-Schlafzimmer-Wohnung mit Blick auf die Natur in Döşemealtı Antalya Die Wohnung b…
$59,990
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Haus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/2
Häuser in ruhiger und friedlicher Gegend in Antalya Altinkale Die Doppelhaushälften befinden…
$632,390
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/3
The building, completed in 2024, is located in the Doshemalti district of Antalya. The apart…
$93,012
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 4 Schlafzimmern, privatem Pool und Garten in Antalya Döşemealtı Das Viertel Altınk…
$542,214
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Haus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 462 m²
Villen mit Waldblick in einem Komplex in Düzlerçamı Döşemealtı Die Villen mit Panikräumen be…
$838,177
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Ayanlar, Türkei
Villa 6 zimmer
Ayanlar, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 5+1Floor: 1,, 250m2, €956,989Willkommen zu einem unvergleichlichen Lebenser…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 385 m²
$612,573
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 3
Das Gebäude wurde im Juni 2024 in Antalya/Döşemealtı gebaut. Die Wohnung, die weit über sein…
$109,933
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Villen mit privatem Pool in Antalya Dosemealti Die geräumigen Villen befinden sich…
$1,00M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern, Bergblick, Garten und Pool Döşemealtı bietet mit sei…
$752,626
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 296 m²
Das Hotel liegt im aufstrebenden Stern von Istanbul, Kartal Bezirk, Island Dreams erhöht den…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 6
Fläche 390 m²
$1,02M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen