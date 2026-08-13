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Wohnimmobilien in Yenişehir, Türkei

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wohnungen
22
24 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 4/10
$5,00M
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Wohnung 4 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 9/10
$3,66M
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Wohnung 3 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Stockwerk 1/4
$4,48M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 5 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Stockwerk 2/13
$5,13M
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Wohnung 4 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Etagenzahl 7
Brandneue Wohnungen zum Verkauf in Meeresnähe in Mersin Yenişehir Diese neuen Wohnungen befi…
$372,764
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Wohnung 3 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 7
Brandneue Wohnungen zum Verkauf in Meeresnähe in Mersin Yenişehir Diese neuen Wohnungen befi…
$315,520
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Wohnung 5 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 17
Wohnungen zum Verkauf in einem stilvollen Projekt mit Pool in Mersin Yenişehir Mersin ist ei…
$262,100
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Wohnung 3 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 9/10
$2,20M
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Villa 5 zimmer in Yenişehir, Türkei
Villa 5 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Stilvolle Gartenvillen zum Verkauf in einem prestigeträchtigen Projekt in Yenişehir, Mersin …
$800,924
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Wohnung 4 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Etagenzahl 13
Neue Wohnungen in einem Komplex mit reichhaltigen Annehmlichkeiten in Mersin Yenişehir Diese…
$280,439
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Wohnung 4 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Stockwerk 25/25
Stilvolle Wohnungen in der Nähe der sozialen Einrichtungen in Mersin Yenişehir Der Stadtteil…
$445,685
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Wohnung 3 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 2/4
$4,07M
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Wohnung 2 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 2
Fläche 75 m²
Квартира 1+1Этаж 9 из 15ти.Площадь 75м2ОБенЕ АРАКТЕРИСТИКИИспользуемая термостойкая пемзаЛиф…
$92,054
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Wohnung 4 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 190 m²
Stockwerk 14/18
$4,13M
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Wohnung 5 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 4/15
$12,09M
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Wohnung 3 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 9/10
$1,97M
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Villa 6 zimmer in Yenişehir, Türkei
Villa 6 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Etagenzahl 3
$23,84M
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Wohnung 4 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 16/25
$8,37M
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Wohnung 3 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 10
Moderne Wohnungen in vorteilhafter Lage in Yenişehir Mersin Yenişehir, eine der beliebtesten…
$150,248
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Wohnung 4 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 12/14
$6,86M
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Wohnung 3 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 25/25
Stilvolle Wohnungen in der Nähe der sozialen Einrichtungen in Mersin Yenişehir Der Stadtteil…
$288,656
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Wohnung 1 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/15
✅ Fläche: Enishehir ✅ Lieferdatum: August 2022 ✅ Anzahl der Badezimmer: 1 ✅ Küche: Amerikani…
$97,984
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Wohnung 3 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 12/14
2+1, MERSIN, Yenishekhir.   ? On university?   (opposite Migros, Starbax) ✅ Vo ✅ …
$92,165
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Wohnung 2 zimmer in Insu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Insu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 62 m²
Etagenzahl 12
Wohnsiedlung – Mersin (city), Mersin, Türkei
$83,683
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