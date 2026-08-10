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Wohnimmobilien in Finike, Türkei

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10 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Finike, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Finike, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Wir haben ein Leben jenseits Ihrer Träume entworfen...Diese Hochhäuser und die privaten Pool…
$180,099
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Wohnung in Finike, Türkei
Wohnung
Finike, Türkei
Fläche 255 m²
$18,60M
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Wohnung 1 zimmer in Finike, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Finike, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
Das Projekt Prestige Villas besteht aus 5 freistehenden Villen mit privatem Pool auf 4000 m2…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Finike, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Finike, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
Der Komplex befindet sich in Antalya/Finike, der Komplex wurde im 2. Quartal 2024 abgeschlos…
$157,567
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Wohnung 2 zimmer in Finike, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Finike, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/5
$2,67M
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Wohnung 1 zimmer in Finike, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Finike, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Das Projekt Prestige Villas besteht aus 5 freistehenden Villen mit privatem Pool auf 4000 m2…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Finike, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Finike, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen mit Meer- und Bergblick in einem Komplex in Antalya Finike Die zum Verkauf stehend…
$171,846
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Wohnung 3 zimmer in Finike, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Finike, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/6
Der Komplex wurde im 3. Quartal 2024 in Antalya/Finike gebaut. Der Komplex befindet sich nur…
$153,987
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Wohnung 2 zimmer in Finike, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Finike, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$56,319
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Villa 4 zimmer in Finike, Türkei
Villa 4 zimmer
Finike, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
? Karghydzhak   Sea, Kale and mountains   A separate villa with its territory   3+1…
$448,285
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