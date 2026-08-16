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Wohnimmobilien in Adana, Türkei

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Ceyhan
3
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ceyhan, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ceyhan, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Kagıthane befindet sich in einem der am schnellsten wachsenden und zentralsten Gebiete auf d…
$1,19M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ceyhan, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ceyhan, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Im Herzen von Istanbul verwandeln Sie Ihre Träume mit diesem außergewöhnlichen Projekt in di…
$1,15M
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Haus 6 Schlafzimmer in Akarca, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Akarca, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 360 m²
Fethiye, einer der berühmtesten Urlaubsziele von Mugla, ist für seine atemberaubende natürli…
$1,25M
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Haus 5 Schlafzimmer in Akarca, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Akarca, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 233 m²
Diese luxuriöse Villa im malerischen Viertel Fethiye, Mugla, bietet eine harmonische Mischun…
$1,49M
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Wohnung 2 zimmer in Ceyhan, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ceyhan, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
$128,000
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Eigenschaftstypen in Adana

wohnungen

Immobilienangaben in Adana, Türkei

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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