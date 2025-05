Wohnkomplex Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey

Didim, Türkei

Atemberaubendes 2-Zimmer-Appartement mit Meerblick, 100 m vom Meer entfernt – Familienferienhaus in Didim2-Zimmer-Appartement, ideal für Naturliebhaber, mit atemberaubendem Meerblick und Natursehenswürdigkeiten in Didim zu verkaufen. Teil eines Komplexes in Mavisehir mit Gemeinschaftspool un…