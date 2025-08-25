  1. Realting.com
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnungen nahe von Tersane İstanbul und Haliç in İstanbul Beyoğlu

Wohnung in einem Neubau Wohnungen nahe von Tersane İstanbul und Haliç in İstanbul Beyoğlu

Beyoglu, Türkei
von
$397,903
;
15
ID: 27916
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Beyoglu
  • Metro
    Haliç (~ 900 m)
  • Metro
    Şişhane (~ 200 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Über den Komplex

Investmentwohnuungen in İstanbul Beyoğlu 500 m vom Meer entfernt

Das Investitionsprojekt befindet sich in Beyoğlu, einem der strategischsten Orte in İstanbul, Türkei. Die Gegend zieht Besucher aus der ganzen Welt an. Neben seiner Geschichte und Architektur bietet Beyoğlu ein reichhaltiges Angebot an sozialen und kulturellen Aktivitäten wie Konzerte, Ballette und Opern.

Die Wohnungen zum Verkauf in İstanbul Beyoğlu befinden sich in kurzer Entfernung zu Einrichtungen des täglichen Bedarfs wie Schulen, Krankenhäusern, Apotheken, Parks und Einkaufszentren. Die Immobilien befinden sich 500 m vom Meer, dem Rahmi Koç Museum und Tersane İstanbul entfernt; 1 km von der Haliç Brücke, 1,3 km von der Metrobus-Station, 3 km von der İstiklal Straße, 4 km vom Galata Museum, 5,3 km vom historischen Ägyptischen Basar und dem Großen Basar, 5,5 km vom Galataport, 20 km von der Fatih Sultan Mehmet Brücke und 35 km von İstanbul Flughafen.

Das Investitionsprojekt befindet sich in einem 6-stöckigen Gebäudekomplex und bietet 46 1+1-Wohnungen. Jede der Wohnungen des Komplexes verfügt über eine eigene Küche. Die Anlage ist mit überdachten Parkplätzen, einem Parkservice, einem Fitnessraum, einem Aufzug, einem 24/7-Sicherheitsdienst und Überwachungskameras ausgestattet. Durch seine günstige Lage eignet sich das Projekt sowohl zum Wohnen als auch zum Investieren. Durch Airbnb erfreuen sich die Immobilien großer Beliebtheit. Die zum Verkauf stehenden Immobilien sind je nach Wohnungstyp mit einem Wohnzimmer, einem Schlafzimmer, einer separaten Küche, einem Badezimmer und einem Balkon ausgestattet.

Die ideal gelegenen Wohnungen in Beyoğlu İstanbul, die zum Verkauf stehen, sind mit Smart-Home-Systemen, Fußbodenheizung, zentraler Klimaanlage, Stahl-Außentüren, Duschkabinen, Laminat- und Keramikbodenbelägen, PVC-Fenstern, Fußbodenheizung, Erdgas und Satellitenfernsehen ausgestattet.


IST-01440

Standort auf der Karte

Beyoglu, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

