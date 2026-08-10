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Häuser am Meer in Antalya, Türkei

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Alanya
38
Muratpasa
223
Serik
83
Kaş
65
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218 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 6 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 410 m²
Etagenzahl 2
Villa mit einer Fläche von 410 qm mit Premium-Finishing mit der Stadt Alanya und 650 Meter v…
$805,388
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 625 m²
Luxuriös gestaltete freistehende Villa mit Hausautomationssystem, Pool und Garten zum Verkau…
$1,91M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Villa mit Meerblick und Investitionspotenzial auf der Halbinsel Çukurbağ in Kaş Di…
$1,11M
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LDV InvestLDV Invest
Haus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 248 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle Villen mit Pool und Garten in ruhiger Lage in Alanya Kestel Die Gegend um Kestel i…
$559,448
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Haus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Villen zum Verkauf mit privatem Pool und Garten innerhalb des Komplexes in Alanya Türkei Ala…
$953,056
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Stockwerk 1/3
Villen mit Reichhaltigen Annehmlichkeiten in Kaş Kalkan Kalkan ist ein wunderschöner Bezirk …
$1,15M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 555 m²
Freistehende Villen mit komfortablen Wohnräumen in Bektaş Alanya Die Villen befinden sich im…
$2,03M
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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 648 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla KIWI Sunset 2, die Möglichkeit, türkische Staatsbürgerschaft zu erhalten!Villa KI…
$3,15M
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
In einem der begehrtesten Wohngebiete von Alanya gelegen, bietet diese luxuriöse Villa in Te…
$440,188
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Villa 3 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit privatem Pool auf dem ersten Grundstück direkt am Meer in Kalkan, Ant…
$659,268
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Reihenhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 4
Der Komplex, abgeschlossen 2025 in Antalya Zentrum, besteht aus zwei Blöcken. Es liegt nur 1…
$150,063
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Reihenhaus 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 4
Der Komplex, abgeschlossen 2025 in Antalya Zentrum, besteht aus zwei Blöcken. Es liegt nur 1…
$116,178
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Villen mit privatem Pool und Blick auf die Meeresburg in Alanya Luxuriös gestaltete freisteh…
$782,813
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Haus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Stilvolle Design-Villen in Alanya Tepe, die mit der Natur verflochten sind Freistehende Vill…
$513,185
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Doppelhaus 3 zimmer in Kaş, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöse 2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Pool in Kalkan, T…
$342,553
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Reihenhaus 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 2
Der Komplex, gebaut in Antalya / Kundu im Jahr 2025, wurde von einem der führenden Bauuntern…
$156,128
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Das Haus befindet sich im Herzen von Antalya City Center, Işıklar Street. Die Lage ist 400M …
$425,272
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 294 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle Villen mit Pool und Garten in ruhiger Lage in Alanya Kestel Die Gegend um Kestel i…
$673,621
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Alanya Bektaş Wohnungen mit intelligenter Haustechnik und Meerblick Der Stadtteil Bektaş in …
$524,125
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 1/2
4-Schlafzimmer-Villen mit Meerblick in Kaş Kalkan Kalkan, Kaş ist die Grenzstadt zu den welt…
$798,870
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Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit Meer und Stadtblick im Stadtteil Çankaya, Kepez, Antalya Die Wohnungen befinde…
$807,555
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 700 m²
Meerblick-Immobilien mit großzügiger Fläche zum Verkauf in Alanya Bektaş Bektaş, in Alanya g…
$4,62M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 430 m²
Villen mit Blick auf die Stadt und das Meer und intelligenter Haustechnik in Alanya, Antalya…
$2,08M
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Villa 4 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Meerblick und Investitionspotenzial in Kaş Die Halbinsel Çukurbağ ist eine der be…
$883,620
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 434 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villen mit Burgblick in einer natürlichen Umgebung in Bektaş Alanya Die stilvol…
$2,96M
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Haus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Häuser mit Stadt- und Meerblick in Alanya Oba Die Häuser befinden sich in Alanya Oba, einem …
$689,182
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit luxuriösem Design und Annehmlichkeiten in Alanya Yeşilöz Alanya ist …
$1,30M
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Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
The villa located in Antalya/Serik/Bogazkent has been completely renovated by the current ow…
$225,239
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
Exklusive Villa direkt am Meer mit privatem Pool in Kaş Kalkan Kalkan besticht durch seine r…
$4,05M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 305 m²
Villen mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt in Alanya Kargıcak Alanya ist dank seine…
$923,051
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Eigenschaftstypen in Antalya

villen
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Antalya, Türkei

mit Garage
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