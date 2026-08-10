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Berghütte kaufen in Antalya, Türkei

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Alanya
38
Muratpasa
223
Serik
83
Kaş
65
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195 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Biyikli, Türkei
Villa 4 zimmer
Biyikli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Möbliertes Einfamilienhaus mit Pool in Döşemealtı, Antalya Das Viertel Kovanlık im Bezirk Dö…
$287,639
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Haus 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Haus 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 346 m²
Etagenzahl 2
Villen in einer Wohnanlage mit überdachten Parkplätzen und Waldblick in Konyaaltı Diese exkl…
$1,13M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Villa mit Meerblick und Investitionspotenzial auf der Halbinsel Çukurbağ in Kaş Di…
$1,11M
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Haus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Villen zum Verkauf mit privatem Pool und Garten innerhalb des Komplexes in Alanya Türkei Ala…
$953,056
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Stockwerk 1/2
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: 3+1 Villen in einer ruhigen, reno…
$691,170
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Haus 4 zimmer in Kemer, Türkei
Haus 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 3
Triplex Villa in einem Komplex mit Pool und natürlicher Umgebung in Beycik Kemer Die 3-stöck…
$170,698
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Stockwerk 1/3
Villen mit Reichhaltigen Annehmlichkeiten in Kaş Kalkan Kalkan ist ein wunderschöner Bezirk …
$1,15M
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Villa 4 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Luxus-Freistehende Villen zum Verkauf in Kemer mit Bergblick Als eine der beliebtesten Touri…
$762,036
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 555 m²
Freistehende Villen mit komfortablen Wohnräumen in Bektaş Alanya Die Villen befinden sich im…
$2,03M
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 12
Speziell gestaltete Wohnungen in Strandnähe in Alanya Alanya ist eine entwickelte Region in …
$608,515
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Villa 4 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern in bester Lage in Kemer Antalya Kemer ist eines der b…
$1,04M
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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 648 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla KIWI Sunset 2, die Möglichkeit, türkische Staatsbürgerschaft zu erhalten!Villa KI…
$3,15M
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit Pool gegenüber dem Patara-Strand in Antalya Gelemiş, das als das Herz…
$337,583
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Doppelhaus 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
$286,170
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
In einem der begehrtesten Wohngebiete von Alanya gelegen, bietet diese luxuriöse Villa in Te…
$440,188
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Villa 3 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit privatem Pool auf dem ersten Grundstück direkt am Meer in Kalkan, Ant…
$659,268
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Reihenhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 4
Der Komplex, abgeschlossen 2025 in Antalya Zentrum, besteht aus zwei Blöcken. Es liegt nur 1…
$150,063
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Reihenhaus 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 4
Der Komplex, abgeschlossen 2025 in Antalya Zentrum, besteht aus zwei Blöcken. Es liegt nur 1…
$116,178
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Villen mit privatem Pool und Blick auf die Meeresburg in Alanya Luxuriös gestaltete freisteh…
$782,813
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Haus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Stilvolle Design-Villen in Alanya Tepe, die mit der Natur verflochten sind Freistehende Vill…
$513,185
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Doppelhaus 3 zimmer in Kaş, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöse 2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Pool in Kalkan, T…
$342,553
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Reihenhaus 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 2
Der Komplex, gebaut in Antalya / Kundu im Jahr 2025, wurde von einem der führenden Bauuntern…
$156,128
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Das Haus befindet sich im Herzen von Antalya City Center, Işıklar Street. Die Lage ist 400M …
$425,272
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 430 m²
Villen mit Blick auf die Stadt und das Meer und intelligenter Haustechnik in Alanya, Antalya…
$2,08M
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Reihenhaus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 251 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen mit Sauna und Wintergarten in Altinkale in Döşemealtı Die Villen in naturve…
$521,243
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 434 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villen mit Burgblick in einer natürlichen Umgebung in Bektaş Alanya Die stilvol…
$2,96M
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Haus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Häuser mit Stadt- und Meerblick in Alanya Oba Die Häuser befinden sich in Alanya Oba, einem …
$689,182
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 512 m²
Stockwerk 1/3
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Ein neues Projekt von…
$2,88M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit luxuriösem Design und Annehmlichkeiten in Alanya Yeşilöz Alanya ist …
$1,30M
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Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
The villa located in Antalya/Serik/Bogazkent has been completely renovated by the current ow…
$225,239
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Eigenschaftstypen in Antalya

villen
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