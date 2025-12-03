Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Antalya
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Antalya, Türkei

Alanya
38
Muratpasa
166
Serik
90
Kaş
60
Zeig mehr
48 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 206 m²
Stockwerk 4/4
$6,11M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 211 m²
Stockwerk 3/3
$9,60M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/2
$4,25M
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Villa 3 zimmer in Kiris, Türkei
Villa 3 zimmer
Kiris, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 3
$9,07M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 2/2
$5,93M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kiris, Türkei
Villa 5 zimmer
Kiris, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
$37,80M
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 3/3
$31,98M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
$47,45M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/2
$12,21M
Eine Anfrage stellen
AuraAura
Villa 5 zimmer in Aksu, Türkei
Villa 5 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
$9,30M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Kumluca, Türkei
Villa 4 zimmer
Kumluca, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
$23,26M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
$21,63M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
$7,27M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/3
$12,33M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 254 m²
Etagenzahl 3
$20,35M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 4/5
$540,835
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Camyuva, Türkei
Villa 6 zimmer
Camyuva, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
$34,89M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Oba, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/3
$6,86M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 340 m²
Stockwerk 2/2
$8,49M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Stockwerk 2/2
$7,39M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
$18,03M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Haus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Stockwerk 15/20
$98,86M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 m²
Stockwerk 3
$7,21M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 4/4
$8,43M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kiris, Türkei
Villa 5 zimmer
Kiris, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
$50,94M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 5/5
$7,85M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Korkuteli, Türkei
Villa 4 zimmer
Korkuteli, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
$7,85M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/4
$8,72M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Stockwerk 4/4
$10,41M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
$9,30M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Antalya

villen
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Antalya, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen