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Häuser mit Swimmingpool in Antalya, Türkei

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Alanya
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Muratpasa
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Serik
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Kaş
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84 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
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Doppelhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
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Neuer Wohnkomplex in Antalya – stilvolle Lofts, Apartments mit Garten und privatem Pool Ein…
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Haus 5 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 5
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Haus 3 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 3
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$957,337
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
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Schlafräume 3
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Fläche 157 m²
Stockwerk 1/2
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: 3+1 Villen in einer ruhigen, reno…
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Haus 6 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
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Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 6
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Diese atemberaubende Luxusvilla zum Verkauf in Bektas, Alanya, bietet 450 m2 Wohnfläche, auf…
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Haus 5 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 5
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Gelegen in der renommierten Tepe Bereich von Alanya, bietet diese 5+1 Dreifach-Villa ein unv…
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Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
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Fläche 626 m²
Stockwerk 1
$1,50M
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Haus 4 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
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Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 4
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Diese außergewöhnliche Villa zum Verkauf in Bektas, Alanya, bietet 290 m2 luxuriöse Wohnfläc…
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
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Fläche 180 m²
Stockwerk 1
Für die Bürgerschaft Was Sie bekommen: Geräumige Villa von 180 m2, möbliert und bereit zu l…
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Haus 3 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
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Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 3
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Fläche 462 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus modernem Design und mediterranem Charme mit diesen n…
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Reihenhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
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Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 106 m²
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Zur Miete. Was Sie bekommen: Design-Komplex 350 m von Cleopatra Beach. Gegend / Strand: Cl…
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Haus 3 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
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Schlafräume 3
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Diese atemberaubende 3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Alanya bietet 300 m2 luxuriöse Wohnfläche…
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Haus 7 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
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Mittelmeerregion, Türkei
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Fläche 700 m²
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
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Reihenhaus 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
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Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
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Haus 3 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
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Mittelmeerregion, Türkei
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Villa 5 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 5 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
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Haus 4 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 4
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
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Haus 4 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
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Zimmer 5
Schlafräume 4
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Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Klasse Villen in Alanya mit Panoram…
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Haus 4 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
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Fläche 220 m²
Diese schöne Villa zum Verkauf in Bektas, Alanya, bietet 220 m2 komfortable Wohnfläche auf e…
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Haus 4 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
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Schlafräume 4
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Fläche 385 m²
Diese atemberaubende Villa zum Verkauf in Bektas, Alanya, bietet 385 m2 luxuriöse Wohnfläche…
$760,330
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Haus 4 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
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Schlafräume 4
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Fläche 275 m²
Stilvolle 4-Zimmer-Villa in Tepe - Terrasse, Sauna und Jacuzzi Erleben Sie zeitgenössischen …
$834,751
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Haus 4 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
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Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Geräumige Villa mit 4 Schlafzimmern in Bektas - Privater Pool, Garten und Grill Gebiet Entde…
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Haus 5 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 5
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Haus 8 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
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Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 8
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Dieses beeindruckende 8-Zimmer, 5-Badezimmer Mansion in Incekum bietet luxuriöses Wohnen übe…
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Haus 3 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
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Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 3
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Stilvolle 3-Zimmer-Villa mit atemberaubendem Meerblick und Bergblick in Tepe, Alanya Die Vil…
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Haus 5 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
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Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 680 m²
Elegante 5-Schlafzimmer-Villa in Bektas - Privater Pool, Spa und Fitness Entdecken Sie eine …
$1,75M
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Haus 6 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
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Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 800 m²
Diese außergewöhnliche Villa in Tepe, Alanya, bietet 800 m2 außergewöhnliche Wohnfläche auf …
$2,46M
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