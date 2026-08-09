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Duplexes in Orihuela, Spanien

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4 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Entdecken Sie dieses spektakuläre, frisch renovierte Duplex, das modernen Stil und Komfort i…
$227,871
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Doppelhaus 5 zimmer in Orihuela, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
(RU) Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Punta Prima. Общая площадь 0.00 м2, состоит …
$319,218
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Doppelhaus 5 zimmer in Orihuela, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
3-Schlafzimmer-Duplex-Wohnung im mediterranen Stil in einer Anlage mit Gemeinschaftspool in …
$218,855
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TekceTekce
Doppelhaus 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses schöne Stadthaus in einer beliebten Gegend von Villamartin in der Nähe der gesamten I…
$284,394
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