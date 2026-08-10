Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Estepona
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Estepona, Spanien

;
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
26 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Resinera Voladilla, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Resinera Voladilla, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 226 m²
Marine Hills by TM befindet sich in hervorragender Lage im Herzen des Goldenen Dreiecks der …
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Willkommen in Ihrem zukünftigen Zufluchtsort am Meer! Eingebettet in eine der prestigeträcht…
$3,13M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Bel Air, Spanien
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Bel Air, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Willkommen in Golden Hills, einer eleganten Wohnanlage, die das Leben an der Costa del Sol n…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Doppelhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Luxuriöse Erdgeschosswohnung mit großem privaten Garten in einer exklusiven Wohnanlage mit Z…
$554,088
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Doppelhaus 7 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 7 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Luxuriöse Maisonette-Wohnungen und Penthäuser in El Paraíso, Estepona El Paraíso liegt an de…
$1,21M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen in Estepona mit herrlichem Meerblick und Schwimmbädern Die neu gebauten Wohnungen …
$807,977
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 6 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Luxuriöse Maisonette-Wohnungen und Penthäuser in El Paraíso, Estepona El Paraíso liegt an de…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Resinera Voladilla, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Resinera Voladilla, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 226 m²
Marine Hills by TM befindet sich in hervorragender Lage im Herzen des Goldenen Dreiecks der …
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Panoramablick in einer privilegierten Lage in Estepona Malaga Die Wohnungen be…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Maisonette zum Verkauf im zweiten Stock mit Meerblick in privater Urbanisation, mit Terrasse…
$195,255
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese neue Wohnanlage, in der Urbanisation Santa María, in einem Wohngebiet umgeben von Golf…
$473,604
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Resinera Voladilla, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Resinera Voladilla, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie dieses elegante Duplex-Penthouse im ruhigen Stadtteil Selwo von Estepona, das …
$574,593
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Resinera Voladilla, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Resinera Voladilla, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
LUXURIOUS DUPLEX PENTHOUSE MIT PANORAMIC VIEWS IN SELWO, ESTEPONA Willkommen in diesem atemb…
$533,965
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Exklusives Duplex-Penthouse in La Resina Golf, ideal für diejenigen, die eine Immobilie mit …
$549,055
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Fantastische Maisonette in einer der besten Gegenden von Estepona aufgrund ihrer Nähe zum St…
$287,459
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Erleben Sie Luxus-Küsten in diesem atemberaubenden Duplex-Penthouse in Estepona, nur 5 Gehmi…
$393,509
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fantastische Dreibettzimmerwohnung mit viel Außenraum und atemberaubender Aussicht in einer …
$487,533
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Willkommen auf der Spitze des Luxus mit unserem atemberaubenden 2-Schlafzimmer, 2-Bad-Duplex…
$439,941
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Bel Air, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Bel Air, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Wir präsentieren Ihnen 3-Zimmer-Duplexes in der neuen exklusiven Wohnanlage in Cancelada, ei…
$506,918
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Dieses erstaunliche Anwesen stellt eine seltene Verschmelzung von traditioneller Eleganz und…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Komplett renovierte und sehr schöne Duplex-Wohnung. Die Wohnung besteht aus drei Schlafzimme…
$481,729
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Bel Air, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Bel Air, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Atemberaubende moderne 3 Schlafzimmer Penthouse Duplex in Bel Air Estepona. Das Anwesen verf…
$783,535
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
MAGNIFICENT DUPLEX PENTHOUSE MIT SEA VIEWS UND SOLARIUM IN ESTEPONA Nur 5 Gehminuten vom Str…
$405,117
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende 2-Zimmer-Apartment mit 2 Bädern befindet sich im exklusiven Komplex Mi…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Einzigartige Architektur, herrliche, unverbaute Ausblicke und hervorragende Annehmlichkeiten…
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dank seiner großartigen Lage bietet das Haus einen schönen Blick auf das Meer, die Landschaf…
$451,549
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen