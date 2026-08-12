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Doppelhaus 3 zimmer in Benijofar, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
Stilvolles Doppelhaus im obersten Stock mit einer sonnenbeschienenen Dachterrasse und Jacuzz…
$322,443
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Entdecken Sie dieses spektakuläre, frisch renovierte Duplex, das modernen Stil und Komfort i…
$227,871
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Zum Verkauf steht eine schöne Maisonette im Golf Resort-Komplex in der Zone Los Cristianos. …
$425,695
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LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 3 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Etagenzahl 1
Erstaunliches Doppelhaus im Obergeschoss mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Fitness…
$310,548
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Doppelhaus 4 zimmer in Mojacar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Mojacar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Anspruchsvolles Strandduplex mit Infinity-Pool, elegantem Fitnessstudio, Spa-Center, Geschäf…
$769,821
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf in der Wohnanlage Colina Blanca in San Eugenio Alto. 1 Schlaf…
$160,948
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Eine prächtige Maisonette in der Wohnanlage "Adeje Paradise" am Playa Paraiso - einem Gebiet…
$303,235
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Doppelhaus 4 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Etagenzahl 1
Tolles Doppelhaus im obersten Stockwerk mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Fitnesss…
$345,181
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Doppelhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Ein elegantes Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, Schwimmbad und Meerblick…
$404,106
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Doppelhaus 5 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 5 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Bungalow im Komplex Tegueste, San Eugenio Bajo. Wohnzimmer, 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, se…
$513,166
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Entdecken Sie diese helle und gemütliche Doppelhaushälfte in einer der begehrtesten Wohngege…
$279,822
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Doppelhaus 4 zimmer in Mojacar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Mojacar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Ein makelloses Strand-Doppelhauspenthouse mit Meerblick, gelegen in einem Golfresort mit Inn…
$804,323
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf im El Cortijo-Komplex im Herzen von Playa de Las Americas.   …
$256,583
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Doppelhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Luxuriöse Erdgeschosswohnung mit großem privaten Garten in einer exklusiven Wohnanlage mit Z…
$554,088
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Doppelhaus 3 zimmer in San Fulgencio, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
San Fulgencio, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 1
Raffiniertes Superior-Duplex mit einer weitläufigen privaten Dachterrasse, großzügiger Innen…
$351,770
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Zum Verkauf steht eine Maisonette in der malerischen Gegend von Chayofita in La Finca.Duplex…
$305,567
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Duplex zum Verkauf in Villas Fañabe an der Costa Adeje. Komplett renoviert, besteht aus eine…
$513,166
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Doppelhaus in Villajoyosa, Spanien
Doppelhaus
Villajoyosa, Spanien
Fläche 215 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$736,030
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Doppelhaus in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Doppelhaus
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Fläche 109 m²
Wir präsentieren Ihnen Montecala Gardens, Wohnungen in Gebäuden von nur 5 Häusern, mit dem B…
$532,333
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Doppelhaus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Attraktive Dachgeschoss-Maisonette mit großer Dachterrasse und Gemeinschaftspool in Premium-…
$287,102
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Doppelhaus 3 zimmer in San Roque, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 1
Modernes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, G…
$556,584
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf steht eine Maisonette-Wohnung im Komplex Parque Tropical in Los Cristianos. Der …
$367,380
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Fantastisches Strandduplex im obersten Stockwerk mit einer privaten Dachterrasse, Schwimmbäd…
$399,803
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Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Luxuriöse Maisonette im Erdgeschoss mit einer großen Terrasse und einem Gemeinschaftspool in…
$352,928
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Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
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Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
Atemberaubendes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit einer großen Dachterrasse und eine…
$376,070
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Maisonette-Wohnung im Pueblo Primavera-Komplex in Golf del Sur. In der unteren Etage befinde…
$290,405
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Doppelhaus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Erdgeschoss-Maisonette-Haus mit großer Gartenterrasse und Gemeinschaftspool in einer ruhigen…
$248,207
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Doppelhaus 3 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Modernes Doppelhaus im Erdgeschoss mit großem Garten, Gemeinschaftspool, Fitnessstudio und S…
$275,890
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Doppelhaus 4 zimmer in Mojacar, Spanien
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Mojacar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Stockwerk 1
Anspruchsvolles Strandduplex mit Infinity-Pool, elegantem Fitnessstudio, Spa-Center, Geschäf…
$771,110
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