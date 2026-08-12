Duplexes mit Bergblick kaufen in Spanien

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Doppelhaus 4 zimmer in Mojacar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Mojacar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Anspruchsvolles Strandduplex mit Infinity-Pool, elegantem Fitnessstudio, Spa-Center, Geschäf…
$769,821
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Doppelhaus 4 zimmer in Casares, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 3
Hochwertige Wohnungen mit Golfblick und zeitlosem Design in Casares Die Wohnungen zum Verkau…
$552,518
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Doppelhaus 5 zimmer in Casares, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Hochwertige Wohnungen mit Golfblick und zeitlosem Design in Casares Die Wohnungen zum Verkau…
$587,833
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 48 m²
Air conditioning, Terras, parkeren, uitzicht op de bergen
$449,061
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Doppelhaus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Attraktive Dachgeschoss-Maisonette mit großer Dachterrasse und Gemeinschaftspool in Premium-…
$287,102
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Doppelhaus 4 zimmer in Benalmadena, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Stockwerk 4/4
Smart Wohnungen mit Energieeffizienten Geräten in Benalmadena Costa del Sol Die Meerblick Wo…
$1,57M
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$643,742
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Doppelhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 5
Stilvolle Wohnungen in der Nähe der Annehmlichkeiten in Marbella Die Wohnungen befinden sich…
$1,03M
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Doppelhaus 4 zimmer in Malaga, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Malaga, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Etagenzahl 6
Neue Immobilien in einer Renommierten Anlage in El Limonar Málaga Die Neuentwicklung befinde…
$2,78M
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 103 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$340,563
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