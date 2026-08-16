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Duplexes in Kanarische Inseln, Spanien

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Santa Cruz de Tenerife
25
Adeje
10
Arona
10
Los Cristianos
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25 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Wunderschön renoviertes 3-Schlafzimmer-Duplex mit privatem Garten und Meerblick - Paraíso II…
$639,443
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf im El Cortijo-Komplex im Herzen von Playa de Las Americas.   …
$256,583
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Santiago del Teide, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Santiago del Teide, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Zum Verkauf steht ein prächtiges Duplex mit Meerblick in der Touristenstadt Puerto de Santia…
Preis auf Anfrage
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in El Bebedero, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
El Bebedero, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Zum Verkauf steht ein Maisonette-Penhouse im Diana-Komplex in der Buzanada-Zone. Die Wohnung…
$173,777
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Wir präsentieren diese attraktive Triplex-Wohnung im Komplex San Rafael, auch bekannt als La…
$285,998
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Doppelhaus in Icod de los Vinos, Spanien
Doppelhaus
Icod de los Vinos, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Preis auf Anfrage
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LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$831,275
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf in der Wohnanlage Colina Blanca in San Eugenio Alto. 1 Schlaf…
$160,948
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Maisonette-Wohnung im Pueblo Primavera-Komplex in Golf del Sur. In der unteren Etage befinde…
$290,405
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Guia de Isora, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Guia de Isora, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, gemeenschappelijk zwembad
$1,78M
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Doppelhaus 5 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 5 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Bungalow im Komplex Tegueste, San Eugenio Bajo. Wohnzimmer, 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, se…
$513,166
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Eine prächtige Maisonette in der Wohnanlage "Adeje Paradise" am Playa Paraiso - einem Gebiet…
$303,235
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 48 m²
Air conditioning, Terras, parkeren, uitzicht op de bergen
$449,061
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Zum Verkauf steht eine Maisonette in der malerischen Gegend von Chayofita in La Finca.Duplex…
$305,567
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 142 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Parkplatz
$1,38M
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf steht eine Maisonette-Wohnung im Komplex Parque Tropical in Los Cristianos. Der …
$367,380
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Santiago del Teide, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Santiago del Teide, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Air conditioning, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$506,900
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Zum Verkauf steht eine Wohnung im Club Paraiso-Komplex in der Zone Playa Paraiso, Callao Sal…
$244,920
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Zum Verkauf steht eine schöne Maisonette im Golf Resort-Komplex in der Zone Los Cristianos. …
$425,695
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Duplex zum Verkauf in Villas Fañabe an der Costa Adeje. Komplett renoviert, besteht aus eine…
$513,166
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 53 m²
Zum Verkauf steht eine Maisonette in Castle Harbor. Maisonette besteht aus: 2 Schlafzimme…
$220,428
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Doppelhaus 4 zimmer in Palm Mar Arona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Palm Mar Arona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Duplex mit Panoramablick auf das Meer, befindet sich in der exklusiven Wohnanlage Bahía de l…
$756,196
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Doppelhaus 4 zimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Arona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Zum Verkauf Duplex-Wohnung in der Santa Ana-Komplex in der Costa del Silencio Bereich. Es ha…
$273,984
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Doppelhaus 3 zimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Arona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Duplex Penthouse im Parque de la Reina Bereich. Verkauft möbliert. Es gibt einen Parkplatz u…
$219,078
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Doppelhaus 3 zimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Arona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Duplex-Wohnung mit zwei Schlafzimmern zum Verkauf in der Altamar Paradise-Komplex in Playa d…
$421,935
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Immobilienangaben in Kanarische Inseln, Spanien

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