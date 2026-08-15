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Doppelhaus 4 zimmer in Cartagena, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Cartagena, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Exquisite Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern in Strandnähe in Cartagena Murcia Erschwinglic…
$282,426
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Doppelhaus 4 zimmer in Cartagena, Spanien
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Cartagena, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
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Moderne Maisonette-Häuser mit 3 Schlafzimmern und Solarien in La Azohía La Azohía, in der Ge…
$291,549
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Doppelhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Ein elegantes Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, Schwimmbad und Meerblick…
$404,106
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Doppelhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
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Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und Beeindruckender Aussicht in San Pedro del Pinatar Costa Ca…
$410,270
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Immobilienangaben in Murcia, Spanien

mit Garten
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