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Duplexes in Pilar de la Horadada, Spanien

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9 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stilvolle Wohnungen mit 3 Schlafzimmern in Strandnähe in Pilar de la Horadada Elegante Wohnu…
$573,065
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Fantastisches Strandduplex im obersten Stockwerk mit einer privaten Dachterrasse, Schwimmbäd…
$399,803
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Doppelhaus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Attraktive Dachgeschoss-Maisonette mit großer Dachterrasse und Gemeinschaftspool in Premium-…
$287,102
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Eckwohnung in Torre de la Horadada, 700 m vom Meer entfernt. 3 Schlafzimmer,  2 Badezimm…
$567,343
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Doppelhaus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Erdgeschoss-Maisonette-Haus mit großer Gartenterrasse und Gemeinschaftspool in einer ruhigen…
$248,207
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit privaten Pools und Terrassen in Pilar de la Horadada Pil…
$751,883
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Elegante Häuser mit 2 und 3 Schlafzimmern in Strandnähe und mit allen Annehmlichkeiten in To…
$529,315
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Live the Mediterranean Dream at Bella Salina – Kollektion von Duplexes Nur 100 Meter vom Str…
$603,496
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Komplex von 3 Duplex-Stadthäusern in Torre de la Horadada 400 Meter vom Strand entfernt, mit…
$568,673
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