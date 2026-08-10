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Duplexes in Katalonien, Spanien

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Doppelhaus 5 zimmer in Barcelona, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 368 m²
Stockwerk 6/7
Wohnungen in der Nähe von Einkaufsmöglichkeiten, Kultur und Stadtleben in Barcelona Die Umge…
$13,81M
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Doppelhaus 4 zimmer in Barcelona, Spanien
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Barcelona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 399 m²
Etagenzahl 27
Wohnungen in der Diagonal Street in Barcelona in der Nähe des Strandes und des Einkaufszentr…
$7,49M
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Doppelhaus 7 zimmer in Serrabrava, Spanien
Doppelhaus 7 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES REIHENHAUS MIT TOURISTISCHER LIZENZ UND MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Willkom…
$561,738
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