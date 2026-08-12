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Duplexes am Meer in Spanien

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Doppelhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnungen und Penthäuser in Nueva Andalucía, Marbella Dieser exklusive Komplex …
$1,98M
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Doppelhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und Beeindruckender Aussicht in San Pedro del Pinatar Costa Ca…
$410,270
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Entdecken Sie dieses spektakuläre, frisch renovierte Duplex, das modernen Stil und Komfort i…
$227,871
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Doppelhaus 4 zimmer in Mojacar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Mojacar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Anspruchsvolles Strandduplex mit Infinity-Pool, elegantem Fitnessstudio, Spa-Center, Geschäf…
$769,821
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Doppelhaus 7 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 7 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Luxuriöse Maisonette-Wohnungen und Penthäuser in El Paraíso, Estepona El Paraíso liegt an de…
$1,21M
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Doppelhaus 4 zimmer in Casares, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 3
Hochwertige Wohnungen mit Golfblick und zeitlosem Design in Casares Die Wohnungen zum Verkau…
$552,518
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Doppelhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Panoramablick in einer privilegierten Lage in Estepona Malaga Die Wohnungen be…
$1,10M
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Doppelhaus 3 zimmer in Torrox, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 3
Moderne Wohnungen nur wenige Schritte vom Strand entfernt in Los Llanos, Torrox Los Llanos i…
$579,428
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Doppelhaus 4 zimmer in Barcelona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 399 m²
Etagenzahl 27
Wohnungen in der Diagonal Street in Barcelona in der Nähe des Strandes und des Einkaufszentr…
$7,49M
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Doppelhaus 5 zimmer in Casares, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Hochwertige Wohnungen mit Golfblick und zeitlosem Design in Casares Die Wohnungen zum Verkau…
$587,833
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Doppelhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Ein elegantes Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, Schwimmbad und Meerblick…
$404,106
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Doppelhaus 4 zimmer in Mojacar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Mojacar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Ein makelloses Strand-Doppelhauspenthouse mit Meerblick, gelegen in einem Golfresort mit Inn…
$804,323
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Doppelhaus 3 zimmer in Malaga, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Malaga, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 2
Erstaunliche 2- 3-Schlafzimmer-Wohnungen in Gehweite zum Meer in Málaga Das neue Projekt bef…
$1,00M
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Doppelhaus 3 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen in Estepona mit herrlichem Meerblick und Schwimmbädern Die neu gebauten Wohnungen …
$807,977
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Doppelhaus 4 zimmer in Benalmadena, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Stockwerk 4/4
Smart Wohnungen mit Energieeffizienten Geräten in Benalmadena Costa del Sol Die Meerblick Wo…
$1,57M
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Doppelhaus 3 zimmer in San Roque, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 1
Modernes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, G…
$556,584
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Doppelhaus 3 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnungen und Penthäuser in Nueva Andalucía, Marbella Dieser exklusive Komplex …
$2,23M
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Doppelhaus 4 zimmer in Malaga, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Malaga, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Etagenzahl 6
Neue Immobilien in einer Renommierten Anlage in El Limonar Málaga Die Neuentwicklung befinde…
$2,78M
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Doppelhaus 6 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 6 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Luxuriöse Maisonette-Wohnungen und Penthäuser in El Paraíso, Estepona El Paraíso liegt an de…
$1,03M
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Doppelhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$754,052
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Doppelhaus 5 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 199 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnungen und Penthäuser in Nueva Andalucía, Marbella Dieser exklusive Komplex …
$2,87M
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Doppelhaus 4 zimmer in Mojacar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Mojacar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Stockwerk 1
Anspruchsvolles Strandduplex mit Infinity-Pool, elegantem Fitnessstudio, Spa-Center, Geschäf…
$771,110
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Doppelhaus 7 zimmer in Serrabrava, Spanien
Doppelhaus 7 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES REIHENHAUS MIT TOURISTISCHER LIZENZ UND MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Willkom…
$561,738
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Immobilienangaben in Spanien

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