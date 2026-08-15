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Duplexes in Torrevieja, Spanien

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7 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Dieses charmante Reihenhaus befindet sich in einer der ruhigsten und schönsten Gegenden von …
$236,136
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Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Wohnungen mit Meerblick und Dachterrasse mit Whirlpool in der Nähe des Stadtzentrums von Tor…
$652,220
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Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Luxuriöse Maisonette im Erdgeschoss mit einer großen Terrasse und einem Gemeinschaftspool in…
$352,928
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
Atemberaubendes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit einer großen Dachterrasse und eine…
$376,070
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Entdecken Sie diese helle und gemütliche Doppelhaushälfte in einer der begehrtesten Wohngege…
$279,822
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Wir präsentieren Ihnen dieses charmante Reihenhaus im Viertel Los Altos in Torrevieja, inner…
$234,955
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TekceTekce
Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
! Willkommen in Ihrem neuen Zuhause! Dieses charmante Duplex-Haus befindet sich in der ruhig…
$254,214
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