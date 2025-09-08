Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Duplexes in la Marina Baixa, Spanien

23 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
See what types we have prepared for you in this beautiful penthouse in the color of Seascape…
$574,918
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
They say that the blue color is the color of calm and peace, and this is exactly what you wi…
$585,765
Doppelhaus 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Entdecken Sie Nueva Luz Balcón de Finestrat, eine exklusive Anlage von 18 luxuriösen Reihenh…
$440,985
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Doppelhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Duplex Penthouse mit herrlichem Meerblick in einem exklusiven Komplex in FinestratDuplex Pen…
$609,416
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Doppelhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ausgezeichnete Duplex zum Verkauf in einer geschlossenen Urbanisation in Finestrat. Das Dupl…
$673,260
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$643,742
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 103 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$343,960
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Doppelhaus 6 zimmer in Benidorm, Spanien
Doppelhaus 6 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/3
Luxuswohnungen in Strandnähe in Benidorm Alicante Costa Blanca Diese exquisiten Wohnungen di…
$1,81M
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Polop, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Die Polop. Provinz Alicante. Spanien. Einzigartige Naturkulisse in den Ausläufern des Ponoit…
$711,710
Doppelhaus 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
A two -story apartment with a spacious terrace. The first floor consists of a cozy living …
$274,639
Doppelhaus 5 zimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
🌴 Luxusimmobilie am Meer! Willkommen in einer Elite Wohnanlage nur 50 Meter vom Mittelmeer e…
$638,436
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
See what types we have prepared for you in this beautiful penthouse in the color of Seascape…
$466,443
Doppelhaus 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 303 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen in einer Anlage mit Pool in Finestrat Alicante Inmitten der Küstenlandschaft von F…
$514,685
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
The Duplex Camporosso Village Finestrat apartments with a balcony with a sea view and mounta…
$450,171
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$511,460
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Reihenhaus in der Wohnanlage El Pinar, im Sierra Cortina Resort (Finestrat) Es sind 102 m2 v…
$344,408
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Enjoy the best view of the Benidorm horizon in this beautiful villa with a garden and a priv…
$477,290
Doppelhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 441 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen in einer Anlage mit Pool in Finestrat Alicante Inmitten der Küstenlandschaft von F…
$619,961
Doppelhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
DUPLEX IN CAMPORROSSO STÖHNT Dieses prächtige Duplex zum Verkauf befindet sich in der renomm…
$592,004
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Doppelhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Wir präsentieren diese spektakuläre Duplex in der begehrten Gegend von Seascape Resort, Fine…
$754,515
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Doppelhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Luxuriöses Duplex-Stadthaus mit Meerblick und Bergblick in Sierra Cortina, BenidormWir biete…
$580,397
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Doppelhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Willkommen in Proa Tower – Ihre neue Oase von Eleganz und Komfort im Herzen der Costa Blanca…
$1,51M
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Doppelhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Duplex bietet einen atemberaubenden Blick auf das Meer, die Berge und …
$614,060
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
