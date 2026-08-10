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Duplexes in Marbella, Spanien

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San Pedro Alcantara
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26 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Nieuw project in Marbella, een modern privé wooncomplex gelegen in het hart van de Golf Vall…
$957,103
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Doppelhaus 3 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnungen und Penthäuser in Nueva Andalucía, Marbella Dieser exklusive Komplex …
$2,23M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Charmante Duplex zum Verkauf auf der renommierten Golden Mile. Dieses geräumige und helle An…
$835,360
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Doppelhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 5
Stilvolle Wohnungen in der Nähe der Annehmlichkeiten in Marbella Die Wohnungen befinden sich…
$1,03M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
EPIC Marbella ist in 3 Phasen unterteilt, von denen 56 Residenzen von der renommierten FENDI…
$3,59M
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Doppelhaus 5 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 199 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnungen und Penthäuser in Nueva Andalucía, Marbella Dieser exklusive Komplex …
$2,87M
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Doppelhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnungen und Penthäuser in Nueva Andalucía, Marbella Dieser exklusive Komplex …
$1,98M
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Doppelhaus 4 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eingebettet in der renommierten Aloha Royal von Nueva Andalucía, Marbella, bietet dieses exq…
$871,433
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Doppelhaus 4 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stellen Sie sich in einer atemberaubenden Duplex-Wohnung in Nueva Andalucía, Marbella vor. D…
$684,868
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Doppelhaus 5 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Entdecken Sie Ihr Traumhaus in diesem exquisiten Duplex in der renommierten Los Pinos de Alo…
$1,04M
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Doppelhaus 3 zimmer in Ricmar, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Ricmar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein atemberaubendes Penthouse befindet sich am renommierten Golfplatz Santa Maria Golf und b…
$521,698
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Doppelhaus 3 zimmer in Ricmar, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Ricmar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Gute Gelegenheit Renoviertes Apartment am Strand in Las Chapas/Elrosario Diese Wohnung muss …
$579,236
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Doppelhaus 4 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Präsentieren Sie eine einzigartige Gelegenheit, ein hervorragendes 3-Zimmer-Duplex-Penthouse…
$1,74M
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Doppelhaus 3 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie dieses spektakuläre Duplex-Penthouse im renommierten Komplex Señorio de Aloha,…
$668,099
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Doppelhaus 3 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine moderne Maisonette mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern Modernes Design und Avan…
$917,027
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Doppelhaus 4 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Genießen Sie den Nachmittag mit herrlichem Blick auf das Meer. Die Entwicklung liegt nur ein…
$695,985
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Doppelhaus 3 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses exquisite Duplex-Penthouse bietet eine perfekte Mischung aus Luxus und Komfort, mit e…
$539,769
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Doppelhaus 3 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie Ihren Urlaub am Strand in dieser außergewöhnlichen Wohnung zum Verkauf, in der…
$528,741
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Doppelhaus 4 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Außergewöhnliches Duplex Penthouse: Unübertroffener Luxus mit hohem Mieteinkommen Erhöhen S…
$917,910
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Doppelhaus 4 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Willkommen in diesem stilvollen Duplex-Penthouse, das im skandinavischen Stil komplett renov…
$806,751
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Doppelhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein unverwechselbares Wohnprojekt am Strand in Las Chapas (Marbella), das auf einem der letz…
$3,42M
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Doppelhaus 3 zimmer in Rio Real, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Rio Real, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Willkommen in diesem eleganten Duplex Penthouse in der begehrten Gegend von Altos de los Mon…
$637,275
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Doppelhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein spektakuläres Projekt von erstaunlichen Apartments, Duplexs und Penthäusern für Sie den …
$1,03M
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Doppelhaus 3 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Tolle Gelegenheit, ein Penthouse in der bekannten Club Sierra Urbanisation zu erwerben, idea…
$568,789
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Doppelhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Schönes Duplex Penthouse mit privater sonniger Terrasse, nur 1 Minute von der Plaza de Los N…
$580,397
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Doppelhaus 3 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Duplex-Penthouse mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern mit einer sehr großen sonnigen Südseite pr…
$545,573
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Immobilienangaben in Marbella, Spanien

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