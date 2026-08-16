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Duplexes in Adeje, Spanien

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10 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Wunderschön renoviertes 3-Schlafzimmer-Duplex mit privatem Garten und Meerblick - Paraíso II…
$639,443
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf im El Cortijo-Komplex im Herzen von Playa de Las Americas.   …
$256,583
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$831,275
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf in der Wohnanlage Colina Blanca in San Eugenio Alto. 1 Schlaf…
$160,948
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Doppelhaus 5 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 5 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Bungalow im Komplex Tegueste, San Eugenio Bajo. Wohnzimmer, 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, se…
$513,166
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Eine prächtige Maisonette in der Wohnanlage "Adeje Paradise" am Playa Paraiso - einem Gebiet…
$303,235
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TekceTekce
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 48 m²
Air conditioning, Terras, parkeren, uitzicht op de bergen
$449,061
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 142 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Parkplatz
$1,38M
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Zum Verkauf steht eine Wohnung im Club Paraiso-Komplex in der Zone Playa Paraiso, Callao Sal…
$244,920
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Duplex zum Verkauf in Villas Fañabe an der Costa Adeje. Komplett renoviert, besteht aus eine…
$513,166
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