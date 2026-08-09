Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Valencia
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Valencia, Spanien

;
la Ribera Baixa
3
33 immobilienobjekte total found
Hotel in Calp, Spanien
Hotel
Calp, Spanien
Neues Hotel zum Verkauf - Benidorm, Zentrum und SträndeEine seltene Investitionsmöglichkeit …
$3,03M
Eine Anfrage stellen
Hotel 529 m² in Valencia, Spanien
Hotel 529 m²
Valencia, Spanien
Fläche 529 m²
Valencia (Spanien) | Bereit Aparthotel in ausgezeichneter Lage in der Nähe der Universitäten…
$3,43M
Eine Anfrage stellen
Hostel for Sale in Alicante – €2,000,000 in Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Hostel for Sale in Alicante – €2,000,000
Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Hostel zum Verkauf in Alicante – €2,000,000• Lage: nur 1,5 km vom Strand, 3 km vom Flughafen…
$2,34M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Hotel 30 m² in Alicante, Spanien
Hotel 30 m²
Alicante, Spanien
Fläche 30 m²
Castellon Plaza Das Hotel ist ein modernes Boutique-Hotel mit 30 Designer-Zimmern mit Panora…
$166,215
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hotel Invest
Sprachen
English, Русский, Français
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Hotel in Javea, Spanien
Hotel
Javea, Spanien
Seltene Hotelaktivitäten auf der ersten Linie des MeeresJavea, Costa Blanca, SpanienEine Inv…
$15,94M
Eine Anfrage stellen
Hotel 529 m² in Valencia, Spanien
Hotel 529 m²
Valencia, Spanien
Fläche 529 m²
Valencia (Spanien) | Bereit Aparthotel in ausgezeichneter Lage in der Nähe der Universitäten…
$3,42M
Eine Anfrage stellen
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000 in Alicante, Spanien
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000
Alicante, Spanien
Fläche 767 m²
Investitionsmöglichkeit: Verkauf eines Resort-Komplexes in Alicante, Spanien – €1,850.000Ein…
$2,17M
Eine Anfrage stellen
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000 in Benidorm, Spanien
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000
Benidorm, Spanien
Verkauf von 2★ Hotel in Benidorm Altstadt – €4,600,000• Lage: Das Hotel befindet sich im Sta…
$5,39M
Eine Anfrage stellen
Hotel 500 m² in Requena, Spanien
Hotel 500 m²
Requena, Spanien
Schlafräume 14
Fläche 500 m²
This small, charming hotel in country style is located in the old town of Requena, which is …
$749,876
Eine Anfrage stellen
Hotel in Benidorm, Spanien
Hotel
Benidorm, Spanien
Schlafräume 50
Anzahl der Badezimmer 50
Es wird Hotel in Benidorm sehr céntrico umgegeben mit allen Arten von Diensten verkauft. Gut…
$2,50M
Eine Anfrage stellen
Hotel 14 161 m² in Calp, Spanien
Hotel 14 161 m²
Calp, Spanien
Schlafräume 194
Fläche 14 161 m²
Es liegt weniger als 200 m2 vom Strand und Yachthafen entfernt. Dieses Hotel ist ein moderne…
$18,54M
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 050 m² in Xativa, Spanien
Hotel 1 050 m²
Xativa, Spanien
Fläche 1 050 m²
Cosy hotel in the centre of the city of Xativa, 30 minutes drive from Valencia. The hotel ha…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Hotel in Alicante, Spanien
Hotel
Alicante, Spanien
Zimmer 17
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 17
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Altozano. Общая площадь 89.00 м2, гостиница 1981 год…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Hotel 4 515 m² in Paterna, Spanien
Hotel 4 515 m²
Paterna, Spanien
Fläche 4 515 m²
Das Hotel ist ein modernes Hotel von 4 Sternen, die abrió seine Türen in in einer gelegenem …
$11,00M
Eine Anfrage stellen
Hotel 5 000 m² in Alicante, Spanien
Hotel 5 000 m²
Alicante, Spanien
Schlafräume 47
Fläche 5 000 m²
Es wird Struktur des Gebäudes in construcción verkauft, bleibt, um 30 % der Struktur zu been…
$4,00M
Eine Anfrage stellen
Hotel 5 000 m² in Benetusser, Spanien
Hotel 5 000 m²
Benetusser, Spanien
Schlafräume 78
Anzahl der Badezimmer 78
Fläche 5 000 m²
Hotel sells in assets of 4 stars with a 5000 square meters surface close to Valencia Capital…
$13,00M
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 800 m² in lAlfas del Pi, Spanien
Hotel 1 800 m²
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 20
Fläche 1 800 m²
Es gibt einen Swimmingpool, Gartenbereiche. Es besteht aus 20 Apartments von 40 m2 mit Schla…
$3,15M
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 000 m² in Vilafranca Villafranca del Cid, Spanien
Hotel 1 000 m²
Vilafranca Villafranca del Cid, Spanien
Fläche 1 000 m²
El Hotel-restaurante en el área de Castellón. La superficie total de 1000 m2 distribuidos en…
$949,842
Eine Anfrage stellen
Hotel 900 m² in Vilafames, Spanien
Hotel 900 m²
Vilafames, Spanien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 900 m²
Rural hotel in Catellon with ideal restaurant to take a couple - 10 excellent rooms - THE PH…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Hotel 500 m² in Cullera, Spanien
Hotel 500 m²
Cullera, Spanien
Schlafräume 19
Fläche 500 m²
HOTEL IN VERKAUF IN DER ORTSCHAFT VON CULLERA Hotel schließt 2003 weite 19 2 Sterne, gebaut…
$849,859
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 088 m² in Sueca, Spanien
Hotel 1 088 m²
Sueca, Spanien
Fläche 1 088 m²
Hotel construido en el año 1890, catalogado con protección de grado 3 como patrimonio nacio…
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Investment Opportunity: New 3* Hotel on the Costa Blanca Coast – €2.65 Million! in Cullera, Spanien
Investment Opportunity: New 3* Hotel on the Costa Blanca Coast – €2.65 Million!
Cullera, Spanien
Zimmer 35
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 6
Investment Opportunity: New 3* Hotel on the Costa Blanca Coast – €2.65 Million! We present …
$3,01M
Eine Anfrage stellen
Hotel 2 227 m² in Betera, Spanien
Hotel 2 227 m²
Betera, Spanien
Fläche 2 227 m²
Touristenkomplex 13 767,85 qm. Es handelt sich um ein 2 -stöckiges 3 -Gebäude mit Tiefgarage…
$9,02M
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 200 m² in Borriana Burriana, Spanien
Hotel 1 200 m²
Borriana Burriana, Spanien
Schlafräume 30
Anzahl der Badezimmer 30
Fläche 1 200 m²
HOTEL in province of CASTELLON - COSTA AZAHAR It´s situated in the sea frontline. Only 2,5 …
$1,99M
Eine Anfrage stellen
Hotel 4 650 m² in Alicante, Spanien
Hotel 4 650 m²
Alicante, Spanien
Fläche 4 650 m²
Weites Hotel *** in erste línea von See, in sólo 40 Minuten des Flughafens von Alicante. Völ…
$7,14M
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 200 m² in Castello de la Plana, Spanien
Hotel 1 200 m²
Castello de la Plana, Spanien
Fläche 1 200 m²
Hotel in province Valencia close to the port and the sea. 12 apartments located in one alone…
$849,859
Eine Anfrage stellen
Hotel 5 851 m² in Benidorm, Spanien
Hotel 5 851 m²
Benidorm, Spanien
Schlafräume 118
Anzahl der Badezimmer 118
Fläche 5 851 m²
Es wird Hotel in Benidorm mit über 100 Zimmer verkauft. Sehr gut unterbracht in nur etwa 200…
$12,60M
Eine Anfrage stellen
Hotel 550 m² in el Campello, Spanien
Hotel 550 m²
el Campello, Spanien
Fläche 550 m²
HOTEL RESTAURANTE SITUADO EN LA MONTAÑA, MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE AIGÜES Y A 5 KM DE LA …
$649,892
Eine Anfrage stellen
Hotel 3 800 m² in Villahermosa del Rio, Spanien
Hotel 3 800 m²
Villahermosa del Rio, Spanien
Fläche 3 800 m²
Country Hotel****- Restaurant-Stil “Rustico” in den Vororten von castellón, umgewandelt aus …
$1,83M
Eine Anfrage stellen
Hotel 3 240 m² in Alicante, Spanien
Hotel 3 240 m²
Alicante, Spanien
Schlafräume 50
Fläche 3 240 m²
Hotel von 3 Sternen in in zweiter Klasse gelegenem Alicante, línea des Strands, in NUR ETWA …
$3,15M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Valencia

gewerbeimmobilien
anlageimmobilien
Realting.com
Gehen